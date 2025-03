A rota dos cafés: explorando as regiões produtoras de café na América do Sul

Sabores deliciosos para todos os gostos: conheça as características das principais regiões cafeeiras do continente.

A América Latina é conhecida pela sua produção de cafés, sendo o berço da produção de grãos especiais e sabores únicos. Conhecer as diferentes regiões cafeeiras é a oportunidade não apenas de degustar de bebidas únicas, mas também de conhecer novas culturas e paisagens de tirar o fôlego.

Desse modo, é possível fazer turismo na América do Sul voltado justamente para quem ama a bebida. Que tal conhecer mais sobre esses destinos sul-americanos no texto abaixo?

Brasil

Para começar a jornada de café pelo continente, não é preciso nem sair do país. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, com diversas regiões conhecidas pela produção de grãos. A Mantiqueira de Minas Gerais é composta por pequenas propriedades familiares, onde o cultivo, feito com cuidado, rende grãos premiados internacionalmente, destacando-se pela acidez equilibrada, pelas notas frutadas e florais e pela doçura.

O estado de São Paulo é outro que é famoso por suas plantações, contendo uma variedade de sabores e características que fascinam quem ama a bebida. Pode-se dividir a região paulista em sub-regiões notáveis, como Alta Mogiana, Média Mogiana e Centro-Oeste paulista. Na primeira, encontram-se os cafés de corpo aveludado e notas de chocolate e frutas maduras. Na segunda, o paladar é surpreendido pela acidez brilhante e pelos sabores cítricos. Já na terceira, espere encontrar cafés com suave acidez, notas de caramelo e amêndoas.

Outro estado que se destaca na produção é a Bahia. Os cafés baianos ganharam destaque no cenário de cafés especiais, chamando atenção pela doçura natural, pela acidez equilibrada e por seu corpo aveludado. Cultivados na Chapada Diamantina, no Planalto de Vitória da Conquista e no Cerrado Baiano, são os grãos de bebidas que apresentam diversidade de notas frutadas, incluindo manga, caju, maracujá e frutas vermelhas.

Colômbia

Para quem é apaixonado por café, é imprescindível visitar e conhecer o chamado “Eixo Cafeeiro”, que inclui as regiões de Quindío, Caldas e Risaralda na Colômbia. Com paisagens montanhosas de tirar o fôlego, o Eixo é tão importante e reverenciado que foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Um status que reforça como nosso vizinho sul-americano é reconhecido mundialmente pela qualidade dos seus grãos.

Uma viagem à região torna-se ainda mais inesquecível pela possibilidade de visitar fazendas tradicionais de cultivo cafeeiro, como a Hacienda Venecia. Durante o passeio, é possível aprender sobre cada etapa do cultivo do café, desde a seleção dos grãos até o processo de torrefação e preparo. Claro, a visita não seria completa se não fosse possível fazer degustação guiadas, descobrindo sabores especiais que tornam esse café referência no mundo todo.

Aproveitando, o turista pode também conhecer Salento, uma charmosa cidade que chama atenção pela sua hospitalidade, sua tranquilidade e suas casas coloridas. Ela serve de ponto de partida para conhecer o Valle de Cocora, local repleto de palmeiras de cera – a árvore nacional da Colômbia. Além disso, a região ainda oferece outras atividades chamativas, como trilhas ecológicas, passeios a cavalo e visitas a pequenos produtores familiares.

Peru

Está em busca de locais que produzem cafés com sabores que vão além dos excepcionais? O destino sul-americano que você busca é o Peru. As regiões cafeeiras peruanas, que incluem Cusco, Chanchamayo e Amazonas, são famosas por produzirem grãos de altíssima qualidade, a maioria deles orgânicos, utilizando apenas práticas agrícolas sustentáveis e tradicionais.

Cusco é uma região que mistura cultura do café com uma rica herança histórica da localidade. Várias fazendas de café estão no caminho que leva até Machu Picchu, de modo que é possível degustar de uma xícara saborosa e indescritível enquanto se percorre a viagem até uma das maravilhas do mundo. Esses cafés são conhecidos pelas suas notas frutadas e por sua acidez brilhante, típica do cultivo em altas altitudes.

Por sua vez, Chanchamayo é uma das regiões mais produtivas do país. As fazendas oferecem a chance de fazer passeios imersivos, com tours que vão desde a participação na colheita até a degustação dos grãos recém-torrados. As florestas tropicais que cercam a região tornam todo o visual ainda mais deslumbrante, sendo um passeio perfeito para os amantes da bebida e também de ecoturistas.

Bolívia

Cultivado em terrenos de grande altitude, o café da Bolívia lembra bastante o colombiado. Os grãos produzidos nas regiões de Caravani e Cochabamba estão entre os mais admirados e reconhecidos do mundo, com o café sendo considerado gourmet premium.

Esse reconhecimento não é à toa. A qualidade de origem, as características florais e frutais que acompanham o nível de acidez do café e o corpo suave dele são características que o tornam tão especial. E isso é fruto da qualidade dos grãos e, claro, do excelente trabalho de cultivo feito pelos cafeicultores.

Image by freepik