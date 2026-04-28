Coren-SP amplia atendimento no interior com novo posto no Poupatempo de Cruzeiro

Cerca de 1,8 mil profissionais de enfermagem das cidades limítrofes do Vale do Paraíba passam a contar com serviços mais acessíveis e próximos da rotina de trabalho

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo inaugura, nesta quarta-feira, 29 de abril, um novo posto de atendimento no Poupatempo de Cruzeiro, no interior paulista. A unidade passa a atender profissionais de enfermagem de toda a região do Vale do Paraíba Paulista, que soma 1.823 inscritos.

Poupatempo de Cruzeiro

A iniciativa integra a estratégia de expansão e descentralização dos serviços presenciais do Conselho, aproximando o atendimento da realidade dos profissionais. A parceria com o Poupatempo reforça o compromisso com eficiência, qualidade e valorização da categoria.

Segundo o presidente do Coren-SP, enfermeiro Sérgio Cleto, a proposta é facilitar o acesso a serviços essenciais em um ambiente já consolidado e bem avaliado pela população paulista, com índice de aprovação de 98%.

Atende Coren-SP Cruzeiro

No novo posto do Atende Coren-SP, será possível realizar serviços como renovação e emissão de segunda via da carteira profissional, negociação de débitos e acordos financeiros, além da solicitação de inscrição remida, destinada a profissionais com mais de 30 anos de contribuição.

O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h, horário considerado estratégico para atender profissionais que atuam em regime de plantão.

Coren-SP

Com a nova unidade, o Coren-SP reforça sua presença no interior e dá continuidade à política de interiorização do atendimento, ampliando o acesso aos serviços e fortalecendo o suporte institucional à enfermagem paulista.

Inauguração do Atende Coren-SP Cruzeiro



Data: 29 de abril

Horário: 11h

Local: Rua Doutor Othon Barcelos, 181 Centro Cruzeiro/SP