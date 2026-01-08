COOP realiza Feirão de Emprego com centenas de vagas no ABC

O varejo brasileiro enfrenta um cenário de escassez de mão de obra, com mais de 20 mil vagas abertas apenas no segmento de supermercados. Atenta a essa realidade, a Coop realiza na próxima sexta-feira, 9 de janeiro, a partir das 9h, um Feirão de Emprego com diversas oportunidades para quem busca colocação no mercado de trabalho no ABC.

A ação acontecerá na unidade localizada na Rua Dona Gertrudes de Lima, 658, no Centro de Santo André, e contempla vagas em todos os setores da rede. Existem oportunidades também nas outras regiões onde a Coop mantém operações, como São José dos Campos, Sorocaba, Tatuí e Piracicaba.

O processo seletivo será realizado de forma presencial e os interessados deverão comparecer no local com currículo profissional e documento pessoal com foto. “Este Feirão representa uma oportunidade para quem deseja ingressar ou se recolocar no setor varejista, um dos que mais geram empregos no país”, destaca Andrea Maia, Gerente de Gente e Cultura da Coop.

Além da contratação, a Coop oferece um pacote de benefícios atrativo, que inclui vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada, participação nos resultados, convênio farmácia, cesta de Natal, plano de carreira, além de parcerias com universidades e academias.

Sobre: Com 71 anos de história, cerca de 6 mil colaboradores e 1,6 milhão de matrículas ativas, a Coop possui 35 unidades de varejo alimentar, sendo 27 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 68 drogarias e canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

