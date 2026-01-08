Sebrae-SP realiza cerca de 44 mil atendimentos e consolida São José dos Campos como referência estadual em 2025
Atuação alcança mais de 22 mil clientes distintos, com forte impacto no ecossistema empreendedor regional
Os canais de atendimento do Sebrae-SP em São José dos Campos registraram um desempenho expressivo ao longo de 2025, com a realização de aproximadamente 44 mil atendimentos e o alcance de mais de 22 mil clientes distintos em iniciativas voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios e do empreendedorismo regional.
Do total de clientes atendidos, 44% são pessoas jurídicas, evidenciando o apoio contínuo do Sebrae-SP às micro e pequenas empresas em diferentes estágios de maturidade. Outro destaque é o protagonismo feminino: 59% do público atendido é formado por mulheres empreendedoras, reforçando a relevância das ações direcionadas ao empreendedorismo feminino e à geração de renda.
Além do volume, os dados demonstram qualidade e efetividade dos atendimentos. Cerca de 51% dos atendimentos distintos realizados pelo escritório regional tiveram vínculo direto com metas estratégicas da instituição, como MEIs distintos, ME e EPPs distintas, além de concluintes em programas de Inclusão Produtiva e ações do Cidade Empreendedora.
Esse desempenho consolida o Sebrae-SP em São José dos Campos como referência estadual em 2025, evidenciando excelência operacional, capacidade de converter atendimentos em resultados concretos e um impacto consistente no desenvolvimento do ecossistema empreendedor local.
Para Paulo Cereda, gerente regional do Sebrae-SP, os números refletem uma atuação estratégica e alinhada às demandas do território. “Os resultados mostram que o Sebrae-SP em São José dos Campos não atua apenas em volume, mas com foco em impacto. Alcançar mais de 22 mil clientes distintos e ter 51% dos atendimentos diretamente vinculados às metas institucionais demonstra eficiência operacional, direcionamento estratégico e compromisso com o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios da região”, afirma.
O desempenho também é fruto da forte parceria com stakeholders locais, como prefeituras, entidades empresariais, instituições de ensino e lideranças regionais, que contribuem para ampliar o alcance das ações, fortalecer políticas públicas de empreendedorismo e potencializar os resultados entregues aos empreendedores.
Sebrae-SP
Por meio de atendimentos presenciais e digitais, o Sebrae-SP segue atuando de forma integrada para apoiar quem deseja abrir, estruturar, inovar ou expandir um negócio, reforçando seu papel como agente de desenvolvimento econômico regional.
“Muitos empresários que procuram o Sebrae-SP enfrentam dificuldades para manter ou ampliar suas vendas. Diante desse cenário, o Sebrae-SP tem investido fortemente na capacitação como diferencial competitivo para as empresas do Vale do Paraíba. A experiência da pandemia mostrou que planejamento, boas práticas de gestão, controle financeiro e inovação são decisivos para atravessar períodos de crise. Em um cenário de desaceleração econômica projetado para 2026, quem investiu em capacitação ao longo de 2025 larga em vantagem. Programas como o MEI Fatura+ fortalecem a competitividade e a força de vendas das empresas, preparando os negócios para enfrentar a concorrência e crescer de forma sustentável. Será um ano que exigirá empresas mais preparadas e mais competitivas”, finaliza Cereda.
Programa MEI Fatura+
O Programa MEI Fatura+, do Sebrae-SP, é uma iniciativa gratuita voltada aos microempreendedores individuais (MEIs) que buscam aumentar o faturamento, aprimorar a gestão e fortalecer a competitividade dos seus negócios. A proposta do programa é apoiar o desenvolvimento dos pequenos empreendimentos por meio de uma jornada prática, orientada a resultados e alinhada às principais demandas do mercado.
A metodologia do MEI Fatura+ combina capacitações coletivas, oficinas práticas e mentorias especializadas, com foco em vendas, marketing digital, inovação e comportamento empreendedor. Durante o programa, os participantes realizam um diagnóstico do negócio e contam com o apoio de consultores do Sebrae-SP para a elaboração de um plano de ação personalizado, permitindo a aplicação imediata dos conhecimentos adquiridos.
O programa também incentiva o uso de ferramentas digitais e soluções inovadoras como estratégias para ampliar a presença no mercado, atrair novos clientes e melhorar processos internos. As inscrições e informações sobre novas turmas são divulgadas pelos canais oficiais do Sebrae-SP e pelas unidades Sebrae Aqui.
Imagem de StartupStockPhotos por Pixabay