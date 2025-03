COM PRESENÇA CONFIRMADA DE MASTERCHEF, FOOD VALE DEVE REUNIR MAIS DE 300 PARTICIPANTES EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Evento para empresas de alimentação contará com palestras e workshops

Raul Lemos, vice-campeão da segunda edição do MasterChef Brasil e outros chefs renomados confirmam presença no 4º Fórum de Empreendedores e Profissionais de Alimentação do Vale do Paraíba – Food Vale, que promete reunir mais de 300 participantes, nos dias 1 e 2 de abril, das 14h às 20h, no Centro de Convivência do Sicoob Cressem, em São José dos Campos.

O evento será promovido pelo Sindicato Patronal dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São José dos Campos e região (SINHORES), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP) e com a Co-organização é da Chef Thais Okamoto. A iniciativa focada na gestão de empresas de alimentação fora do lar da região para fortalecer os pequenos empreendedores e produtores regionais terá uma programação diversificada e gratuita para bares, restaurantes, cafeterias, confeitarias, padarias e outros estabelecimentos gastronômicos.

A 4º edição do Food Vale, contará com palestras, workshops, feira de produtores e atendimento do Sebrae-SP, abordará temas como marketing para redes sociais, uso de inteligência artificial, gestão de negócios, tendências do setor, gastronomia regional, práticas sustentáveis e estratégias de vendas, incluindo no delivery, que está entre as principais formas de faturamento para quem trabalha com alimentação. Segundo uma pesquisa recente da Abrasel, 78% dos restaurantes recebem pedidos por aplicativos.

“O Food Vale tem a proposta de oferecer experiências únicas, com troca de conhecimento, fortalecendo conexões comerciais e incentivando o networking. Também visa gerar novas parcerias, aumentar a visibilidade local e impulsionar o crescimento e a inovação, incentivando o aprendizado e a colaboração entre todos”, explica o presidente do SINHORES, Antonio Ferreira Junior.

Para participar, os interessados devem se inscrever pela internet e os participantes têm a opção de garantir ingresso solidário com a doação de 1 kg de alimento não perecível.

FOOD VALE

Data: 01 e 02 de abril de 2025

Horário: 14h às 20h

Endereço: Cressem- Rua Henrique Dias, 1045 – Monte Castelo, São José dos Campos – SP

Ingresso Solidário: 1 kg de alimento (não perecível)

Inscrição: https://bit.ly/foodvale2025

SINHORES

Com 40 anos de atuação, o Sindicato dos hotéis, restaurantes, bares e similares de São José dos Campos e região (SINHORES) tem como missão representar o segmento na área de hospedagem e alimentação, além de fortalecer ações que gerem novos negócios no setor, contribuindo tanto para o desenvolvimento das empresas atendidas como para a economia das 18 cidades que abrange.

O Sindicato Patronal oferece serviços como assessoria jurídica, qualificação profissional, banco de empregos, parcerias com empresas de diversos setores da economia, além de viabilizar a participação em congressos, feiras e palestras com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento profissional e pessoal dos seus contribuintes. Para mais informações acesse: www.sinhores.com.br