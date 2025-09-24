Clube Parada é lançado como plataforma digital exclusiva para a população LGBT+

A iniciativa oferece benefícios exclusivos ao público e conexões estratégicas para marcas, unindo pessoas consumidoras, criadores e empresas em um ecossistema contínuo

A ParadaSP, organizada pela APOLGBT-SP (Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, ganha um novo capítulo com o lançamento do Clube Parada, primeira plataforma digital de experiências e vantagens criada exclusivamente para a população LGBT+. O projeto nasce como ecossistema de pertencimento e conexão, unindo consumidores, marcas aliadas e criadores em ações ao longo de todo o ano.

APOLGBT-SP

“No dia 1º de outubro de 2025 será lançado o Clube Parada SP, uma conquista histórica para a nossa comunidade. Como ONG responsável pela maior Parada do Orgulho LGBT+ do mundo, sempre buscamos caminhos para que o impacto do nosso trabalho ultrapasse as fronteiras de um único dia. O Clube conecta consumidores comprometidos com propósito, empreendedores que precisam de visibilidade e marcas que desejam apoiar de forma verdadeira”, destaca Nelson Matias, presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo (APOLGBT-SP).

O presidente também reforça que esse é um espaço em que pessoas associadas e toda a população LGBT+ pode usufruir de vantagens exclusivas e, ao mesmo tempo, fortalecer a APOLGBT-SP e suas atividades sociais realizadas durante todo o ano.

Entre as propostas do Clube estão descontos exclusivos, campanhas promocionais, sorteios e, em breve, a PinkMoney – moeda digital de engajamento que poderá ser trocada por produtos e apoio a causas LGBT+. Voltada também para marcas e empreendedores, a plataforma oferece visibilidade, curadoria com propósito, campanhas personalizadas e métricas de impacto social. Construído com responsabilidade e representatividade, o projeto representa um passo concreto na direção da autonomia da população LGBT+ e da sustentabilidade do movimento.

Clube Parada

“O Clube Parada nasceu de uma inquietação minha como comunicador e como parte da comunidade LGBT+. Sempre me perguntei por que a conexão entre marcas e o nosso público ainda era tão pontual, e não contínua. Então, mergulhei de cabeça na criação do produto, desde o conceito até o desenho da tecnologia e da jornada do usuário. Queria uma plataforma que fosse, ao mesmo tempo, útil, representativa e inovadora que conectasse pessoas, negócios e experiências reais com propósito. E é isso que o Clube Parada entrega: uma solução pensada por dentro, com escuta ativa e com tecnologia a serviço do pertencimento”, afirma Thiago Arrais, criador do Clube Parada e CMO da Dompa Agência. “O clube não é apenas uma ideia inovadora, é uma solução que nasceu de dentro, para fortalecer quem está dentro”, complementa Nelson Matias.

ParadaSP



A ParadaSP, organizada pela APOLGBT-SP (Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo) é uma ONG, sem fins lucrativos, fundada em 1999. Detém a marca Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, que acontece desde 1997 na Avenida Paulista. Parte desses participantes fundou a ParadaSP, que, desde então, cresceu com a ajuda de voluntários. A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo tornou-se a maior do mundo, amplificando as vozes da comunidade LGBT+ e possibilitando que a ParadaSP realizasse outros eventos militantes.

DOMPA



Thiago Arrais é profissional de marketing com mais de 10 anos de experiência em tecnologia, eventos e operações. Atuou no desenvolvimento de projetos para empresas como Itaú, Rede, GPA, BYD e Jovem Pan, além de iniciativas ligadas à Parada LGBT+ de São Paulo. Atualmente exerce funções de Head de Marketing e Product Owner, com foco em performance, inovação e gestão de produtos.