CHURRASCO MAJESTADE REALIZA SUA MAIOR EDIÇÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

O evento reuniu 2 mil pessoas, contou com 23 estações de churrasco, shows de grandes nomes da música e ação solidária.

No último sábado, 26 de julho, no Palácio Sunset, em São José dos Campos, ocorreu a 6ª edição do Churrasco Majestade e se tornando a maior edição da história. O evento consolidou-se como uma das experiências gastronômicas e culturais mais grandiosas do Vale do Paraíba, reunindo qualidade, estrutura, sabor e solidariedade.

Foram mais de 2 toneladas e meia de carne preparadas em 23 estações comandadas por mestres da brasa, que fizeram história diante de um público de 2.000 pessoas, vindas de 38 cidades diferentes. Tudo isso em mais de 6 horas de evento all inclusive, com uma equipe formada por 300 colaboradores garantindo excelência do início ao fim.

Um dos momentos mais esperados foi o Concurso de Assadores, em que o convidado internacional Eddie foi o grande vencedor com seu Brisket Texano. A votação foi realizada por um júri especial composto por influencers, imprensa, patrocinadores e convidados.

A trilha sonora ficou por conta de 7 atrações musicais, com destaque para os shows de Marcos & Belutti e Inimigos da HP que agitou o público do inicio ao fim, além de nomes como Fernando & Fabiano, Black Boots, Banda Riffer, DJ Cris Malboro e Lifes Waves, que fechou a noite com uma performance única, elevando o nível do evento. Foi uma verdadeira celebração das Brasilidades no palco do Majestade.

E como não poderia faltar o lado solidário: por meio da Meia Solidária e em parceria com o Instituto Sousa Araújo, o evento arrecadou 462 kg de alimentos, que serão destinados às instituições de caridade.

Com ingressos esgotados, energia contagiante e um público apaixonado, o Churrasco Majestade 2025 entra para a história como um evento que foi além da festa: foi uma celebração da cultura, do sabor e da excelência.

