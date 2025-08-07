O que é boleto white label? Quais as vantagens? Saiba tudo!

Você sabe o que é boleto white label? Essa possibilidade de emissão e cobrança de boletos bancários veio para enriquecer ainda mais a experiência do cliente, valorizar o branding e, ainda, otimizar custos e autonomia de processos financeiros.

Esse recurso é apenas mais uma das várias soluções white label que estão revolucionando diversos segmentos do empreendedorismo digital, como marketing, finanças, vendas etc.

A ideia por trás do boleto bancário white label é dar autonomia para as empresas controlarem o processo de emissão, cobrança e customização dos documentos com a marca do negócio.

Dessa forma, quando o cliente recebe o boleto bancário de cobrança, em vez de aparecer a marca de instituições bancárias, aparecerá o logotipo da empresa que está vendendo o produto. Não é incrível?

Quer entender melhor como fazer um boleto white label e quais são as principais vantagens de implementar essa inovação no seu negócio? Continue a leitura até o fim para entender melhor!

O que é white label?

Para quem não sabe, o termo white label significa “etiqueta branca ou rótulo branco” em português. E o nome é bem sugestivo para sua funcionalidade no mundo comercial.

Dizemos que uma empresa está utilizando um produto ou serviço white label quando ela adquire essa solução junto a um fornecedor específico, mas vende oferece o produto ou serviço aos seus clientes como se fosse dela própria.

Você já deve ter visto, por exemplo, grandes redes de supermercado que vendem produtos específicos com o rótulo do próprio supermercado, como se fossem deles próprios.

Esse é um dos exemplos mais tradicionais e antigos de parceria white label. Afinal, aquele produto que está com a marca do supermercado foi cedido pelo fornecedor por meio de uma parceria na qual ambas as partes dividem os lucros das vendas.

Trata-se de uma ótima solução para empresas que não possuem a expertise necessária para produzir certo produto ou oferecer determinado serviço. De forma simples e barata, ela fecha parceria com uma estrutura já pronta para apenas colocá-la à disposição dos seus clientes.

É o que acontece também com plataformas B2B (business to business), como gateway de pagamento white label que são oferecidos para comércios que não querem investir em uma estrutura de pagamento cara e complexa do zero.

Basta adquirir uma plataforma white label de pagamento e, assim, seus clientes podem utilizar uma estrutura de pagamento já criada por um fornecedor, mas customizada com a marca da empresa que vende o produto final.

O que é boleto white label?

Finalmente, um boleto white label nada mais é que um boleto de pagamento que leva a etiqueta da própria empresa que está vendendo o produto. Isto é, não há o logo de instituições bancárias.

Imagine, por exemplo, que um cliente esteja fazendo compras no e-commerce. No momento do checkout, ele escolhe a opção de pagamento por boleto bancário.

Sendo assim, caso a plataforma de pagamento utilizada pela empresa tenha um emissor de boletos white label, o documento será gerado automaticamente, com todas as informações da compra, além do logo da marca de e-commerce.

O boleto white label é fruto de uma tendência chamada Banking as a Service, na qual empresas de diferentes segmentos conseguem contratar uma estrutura bancária já pronta para seu negócio, de forma que ela ganha autonomia para prestar serviços financeiros diversos, sem intermediários.

Portanto, a empresa que conta com uma plataforma de Banking as a Service pode fazer o papel de banco e agir como a própria emissora dos boletos de pagamento, como se fosse um serviço oferecido pela marca.

Quais são as vantagens do boleto white label?

Entendido o que é boleto white label? Mas, afinal, vale a pena mesmo investir nesse recurso para seu negócio?

Quais são as principais vantagens do boleto white label para sua empresa?

Fortalece a estratégia de branding e dá mais credibilidade para a marca.

Personaliza a experiência do cliente com boletos seguros que recebem o logo de identificação da empresa da qual estão comprando.

Automatiza e simplifica processos, pois não há mais a necessidade de um intermediário bancário para emitir o documento.

Gera menos custos, uma vez que não há a adição de taxas e encargos de bancos terceiros.

Apesar da ascensão das novas tecnologias, o boleto bancário ainda é o quarto meio de pagamento mais utilizado no Brasil, com 4,04 bilhões de transações em 2023 , segundo o E-commerce Brasil.

, segundo o E-commerce Brasil. O boleto bancário continua sendo uma ótima opção para parte dos clientes ainda desbancarizados, mas que desejam fazer compras online.

Como fazer um boleto white label?

Por fim, quer saber como fazer um boleto white label e começar a utilizar essa inovação no seu negócio?

Para isso, é preciso investir em uma plataforma para emissão de boletos white label. Como já mencionamos, essa solução deve estar presente em plataformas de banking com destaque e credibilidade no mercado.

Afinal, para além da emissão de boletos white label, é preciso investir em ferramentas que tenham outras funcionalidades, como diversos meios de pagamento, integração entre terminais de vendas online e offline, relatório de métricas financeiras, customização de cobranças e muito mais.

Ao contratar uma plataforma de emissão de boletos white label de qualidade, será possível automatizar os processos de geração do documento de acordo com as informações oferecidas pelo cliente e os dados bancários da sua marca para recebimento dos valores.

A ideia é que essas ferramentas tenham uma interface simples e intuitiva para facilitar o trabalho do comerciante e otimizar o processo de emissão de boletos personalizados.

E então, gostou do conteúdo e entendeu direitinho o que é boleto white label? Esperamos que sim! Para mais dicas como essas, continue acompanhando todas as publicações do nosso blog. Até a próxima!

Este artigo foi escrito pela Zoop, fintech líder em tecnologia para serviços financeiros.

Foto: FREEPIK