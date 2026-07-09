Burning Fest – Batalha de Assadores está de volta a São José dos Campos com quatro dias de churrasco, rock e entrada gratuita

Maior festival de churrasco do Estado de São Paulo acontece de 16 a 19 de julho no estacionamento do Shopping Oriente e promete reunir milhares de visitantes.

Os apaixonados por churrasco já têm encontro marcado em São José dos Campos. Entre os dias 16 e 19 de julho de 2026, o Burning Fest – Batalha de Assadores, considerado o maior festival de churrasco do Estado de São Paulo, retorna à cidade com uma edição especial repleta de gastronomia, música ao vivo, entretenimento e atrações para toda a família. A entrada é gratuita.



Shopping Oriente

Durante quatro dias, o estacionamento do Shopping Oriente será transformado em um verdadeiro templo da carne, reunindo os principais assadores do Brasil em uma experiência gastronômica única. O festival acontece diariamente, das 11h às 22h, oferecendo uma programação completa para todas as idades.



Burning Fest

Serão mais de 30 estações gastronômicas, com cortes nobres preparados na brasa, costela fogo de chão, parrillas argentinas e uruguaias, carnes defumadas,hambúrgueresartesanais,torresmo,espetos especiais, além de sobremesas, cervejas artesanais e diversas opções para todos os paladares.



Busão do Churrasco

Entre as grandes atrações estão o famoso Busão do Churrasco, uma carreta adaptada para preparar carnes em grande escala, e a maior Pit Smoker do mundo, equipamento gigante que impressiona o público pelo tamanho e pela capacidade de produzir carnes defumadas com sabor incomparável. Os equipamentos já se tornaram símbolos do Burning Fest e atraem milhares de visitantes por onde passam.



Foto: Divulgação

Além da gastronomia, o festival contará com uma intensa programação musical. Todos os dias,bandas interpretarão grandes clássicos do rock nacional e internacional em apresentações ao vivo, criando o clima perfeito para acompanhar o churrasco.



Diego Tavares

O evento ainda oferece espaço kids, área de convivência, ambiente pet friendly e uma estrutura completa para garantir conforto, segurança e diversão para toda a família.

Segundo o organizador Diego Tavares, a expectativa é de mais uma grande edição em São José dos Campos.



“É uma enorme satisfação voltar a São José dos Campos com o Burning Fest. Preparamos uma edição ainda mais especial, reunindo grandes assadores, excelente gastronomia, muito rock e atrações para toda a família. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência inesquecível para o público”, afirma.



Ao longo de sua trajetória, o Burning Fest tornou-se um dos festivais gastronômicos itinerantes de maior sucesso do país, reunindo milhares de visitantes em cada edição e consolidando-se como referência quando o assunto é churrasco de qualidade e entretenimento.





Burning Fest – Batalha de Assadores – Edição 126



📍Estacionamento do Shopping Oriente – São José dos Campos

📅16 a 19 de julho de 2026

⏰Das 11h às 22h

🎟 Entrada gratuita

🔥Mais de 30 estações gastronômicas

🥩Grandes assadores de diversas regiões do Brasil

🔥Busão do Churrasco

🔥Maior Pit Smoker do mundo

🎸Shows ao vivo com bandas cover de rock

🍺Cervejas artesanais

🍔Hambúrgueres artesanais, carnes especiais, sobremesas e muito mais Espaço kids

🐾Evento pet friendly

🔞Classificação livre