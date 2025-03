Ana Castela é nomeada embaixadora da 70ª Festa do Peão de Barretos

Cerimônia de posse aconteceu nesta quinta-feira (20), no Villa Country, e deu início às comemorações da edição de 2025

A cantora Ana Castela tomou posse como embaixadora da 70ª edição da Festa do Peão de Barretos durante uma cerimônia realizada na noite desta quinta-feira (20), no Villa Country, em São Paulo, considerada a maior casa sertaneja do país. O evento marcou o início das celebrações para a edição de 2025, que acontecerá entre os dias 21 e 31 de agosto.

“Eu estou muito honrada e feliz com esse convite. Nunca imaginei que isso aconteceria tão cedo na minha vida, e me sinto emocionada por poder marcar a história de um evento tão grandioso pro nosso país como é o Barretão. Ano passado eu curti muito e, neste ano, prometo fazer uma festa inesquecível para todos”, disse Ana Castela, emocionada com o momento.

Além da honraria de embaixadora, Ana recebeu das mãos do Presidente de “Os Independentes” , Jeronimo Muzetti, e do Diretor da Festa, Pedro Muzetti, um quadro comemorativo, uma faixa simbólica e um look completo personalizado, que incluía bota e chapéu. A cantora foi surpreendida também com um emocionante vídeo-homenagem, preparado por sua equipe, com depoimentos de pessoas importantes em sua trajetória, incluindo empresários e seus pais.

70ª edição da Festa do Peão de Barretos

O show principal da noite ficou por conta de Luan Pereira, que dividiu o palco com a Boiadeira, além das duplas Maria Cecília & Rodolfo, Fiduma & Jeca, Ícaro & Gilmar, Humberto & Ronaldo, e os cantores Loubet, Bruno Rosa, Jiraya Uai e Panda. Para encerrar a noite de celebrações, Ana Castela subiu ao palco e cantou algumas músicas ao lado do amigo Luan Pereira.

Ana, que participou da Festa do Peão de Barretos pela primeira vez em 2022 e se destacou nas edições seguintes, foi anunciada como embaixadora durante a edição de 2024. A cerimônia no Villa Country simbolizou os preparativos para os 70 anos do evento e também apresentou as novidades da programação.

