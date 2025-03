Golden Tulip São José dos Campos completa dez anos como referência em hotelaria de alto padrão na região 

** Hotel mais bem avaliado da cidade conta com diferenciais como localização, restaurante especializado em culinária portuguesa, convênio com a Cia Athletica e lavanderia própria, com serviços especiais para os hóspedes

O Golden Tulip São José dos Campos completa nesta quinta (20) dez anos de história na cidade, celebrando a consolidação como referência na RMVale em hotelaria, gastronomia e espaço para eventos.

Considerado o melhor hotel da cidade pelo TripAdvisor, o Golden Tulip São José tem nota média de 4,5 (de um total de 5) em todos os quesitos avaliados pelos clientes (localização, quartos, custo, limpeza, atendimento e sono). Das 441 avaliações, 293 consideram o hotel “excelente”, e outras 107, “muito bom”.

Esse reconhecimento, que já rendeu o prêmio Travellers’ Choice do TripAdvisor (concedido aos hotéis mais bem avaliados do mundo), veio com a dedicação de uma equipe de 90 pessoas que cuida do Golden Tulip, do Restaurante Cassiano e da Acqua Laundry, a lavanderia própria do hotel, que oferece serviços especiais aos hóspedes e moradores da cidade.

Somada à localização – dentro do complexo multiúso do Colinas Shopping, que também engloba a Colinas Green Tower, em uma das regiões mais valorizadas da cidade –, às instalações de alto nível e aos serviços de excelência, o Golden Tulip se destaca dos concorrentes com uma série de diferenciais.

O projeto arquitetônico, de Armando Pucci, é um dos aspectos que logo chama a atenção. A decoração do lobby, do restaurante e da recepção é de Ricardo Bruno, com destaque para o quadro verde, com espécies variadas da flora, que criam um clima aconchegante. À frente, o Piano Bar é um point para quem deseja degustar drinques e tapas saborosas da culinária portuguesa.

Estrutura

Os detalhes fortalecem a sensação de exclusividade do Golden Tulip. Da recepção aos quartos, as características foram pensadas para garantir uma experiência especial – como a disponibilidade de seis tipos de travesseiros, para agradar a todas as preferências.

Com 124 apartamentos distribuídos em nove andares, o hotel tem enxoval Trousseau, decoração especial, amenities e internet wifi de alta velocidade. Os quartos de luxo têm camas king size, e os das outras três categorias contam com camas Queen Size ou Duplo Twin – no caso dos quartos de solteiro, são duas “camas de viúva”, mais espaçosas e confortáveis.

Todos os quartos são decorados, com fotos da cidade e da região, de profissionais como o renomado fotógrafo de natureza Ricardo Martins. As suítes executivas, inauguradas em 2024, são um grande sucesso. Com 56 m², têm o quarto separado do banheiro por um vidro, com banheira de hidromassagem e sala independente que permite receber pessoas.

“O Golden Tulip chegou para preencher uma lacuna em relação à hospitalidade com excelência. Uma hotelaria de alto padrão, em uma cidade que busca isso. Hoje, o público enxerga o Golden Tulip como uma referência na região, tanto para hospedagem como na gastronomia e espaços para eventos”, afirma Rodrigo Chediek, gerente geral do Golden Tulip São José dos Campos.

Os hóspedes têm acesso gratuito à Cia Athletica, melhor academia da cidade, localizada no Colinas Shopping, e podem aproveitar uma das opções do Menu de Experiências, como o Dine & Stay (jantar com menu em três tempos, hospedagem e café da manhã servido no apartamento), Experiência Cultural (pacote com ingressos para atração do Teatro Colinas, diária no hotel e café da manhã no restaurante) e até criar seu próprio drinque, com um curso básico de coquetelaria no Piano Bar.

Além disso, o hotel mantém parcerias com o Buddha Spa, que oferece massagens e procedimentos estéticos, e o Posto 012, onde os clientes podem praticar beach tennis.

Um dos trunfos do hotel é o profissionalismo da equipe, que conta com funcionários bilíngues, para atender a um público que vem de todas as partes do mundo – em uma semana, chegam a passar hóspedes vindos de 15 nacionalidades diferentes. Certificado com o selo “Great Place to Work”, o Golden Tulip São José dos Campos trabalha para manter um ambiente saudável e motivador para os colaboradores.

“Nossa equipe passa por capacitações constantes, e se destaca pela empatia e eficiência, sempre pronta para ajudar os hóspedes. Por isso, desde o ano passado contamos com a Guest Relations, uma pessoa que acompanha o cliente durante toda a sua jornada, empenhada em proporcionar a melhor experiência”, lembra Chediek.

Gastronomia

O café da manhã do Golden Tulip é servido diariamente no Cassiano Restaurante, especializado em culinária portuguesa.

Com pratos que já se tornaram clássicos – como o Bacalhau ao Forno à Portuguesa, o Camarão Cassiano, o Arroz de Pato –, a adega de vinhos mais completa da região, com 100 rótulos escolhidos por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, e um serviço cinco estrelas, o Cassiano serve almoço e jantar diariamente.

O restaurante também oferece o Cassiano Gastronomia (serviço de buffet com a proposta de unir a alta gastronomia com a possibilidade de ter o serviço de um restaurante premiado em eventos) e mantém a Deli Cassiano, localizada na Livraria Leitura, em um espaço aconchegante para lanches e um café. Um detalhe interessante é que parte das ervas aromáticas utilizadas nos pratos do Cassiano vem da horta do restaurante.

Eventos

O Golden Tulip São José dos Campos tem três salas com capacidade para acomodar até 200 pessoas em auditório e foyer com acesso exclusivo. As salas Aquarius, Esplanada, Jardim do Golfe e o Foyer do Golden Tulip têm toda a infraestrutura para reuniões e eventos, com espaços que podem ser adaptados.

O hotel também administra os espaços de eventos da Colinas Green Tower, que possui um pavimento que conta com lobby para recepção e o auditório Dr. Ronald Guimarães Levinsohn, com capacidade para cem pessoas, Vídeo Wall e terraço. A torre ainda disponibiliza nove salas, em três configurações (com dez, 12 e 16 lugares), todas com cadeiras ergonômicas e tela 4K de 55 polegadas. Em 2024, os espaços do hotel e da torre tiveram um aumento de 30% nas locações para eventos.

Golden Tulip São José dos Campos

Procurado por turistas e por executivos das principais indústrias de São José dos Campos e região, o Golden Tulip São José dos Campos se destaca pelo posicionamento estratégico e alia conforto, alta gastronomia e qualidade de vida, ao integrar um complexo ao lado do Colinas Shopping e da Colinas Green Tower. A hospedagem – com 124 apartamentos divididos nas categorias standard, superior, luxo e suíte luxo – oferece decoração especial, enxoval Trousseau, ar condicionado, cofre eletrônico, TV a cabo, Netflix, conexão à internet via cabo ou wifi, mesa de trabalho, frigobar e secador de cabelo, além de serviços diferenciados como estacionamento coberto com carregadores para carros elétricos.

Foto:Divulgação