VW T‑Cross 2022 segue sucesso do Taos e ganha equipamentos premium

Inspirado no sucesso do ‘irmão maior’ Volkswagen Taos, o T‑Cross chega à linha 2022 com equipamentos premium, elevando seu nível de requinte e tecnologias para comodidade e conforto. O T‑Cross 2022 é comercializado agora em quatro versões: Sense, 200 TSI, Comfortline 200 TSI e Highline 250 TSI. Todas equipadas com câmbio automático de seis velocidades.

O T‑Cross evoluiu em diversos pontos. A introdução de itens de tecnologia focados no conforto dos ocupantes, porém, recebeu um destaque todo especial. A versão 200 TSI, por exemplo, passa a ser oferecida com moderno painel de instrumentos com tela de 8 polegadas e 100% digital. Trata-se do mesmo painel do Taos Comfortline.

As versões Highline e Comfortline do T‑Cross continuam saindo de fábrica com o painel de instrumentos Active Info Display, que chama a atenção pela moderna tela colorida de 10,25 polegadas totalmente configurável.

Outro item que faz muito sucesso no Taos e que o T‑Cross passa a entregar nas versões Comfortline e Highline é o carregamento de smartphone por indução (wireless charger). Excelente recurso para famílias que estão sempre conectadas.

Interior com novos materiais, cores e equipamentos

Para a linha 2022, o T‑Cross passa a contar com o novo volante multifuncional da Volkswagen, que estreou aqui no Brasil com o Nivus e atualmente equipa também o Taos. Revestido e ostentando o novo logo da marca, este volante é reconhecido pela excelente empunhadura e botões de rápida compreensão e acesso rápido. Ele é um equipamento de série desde a versão 200 TSI e traz sempre os shift paddle, proporcionando uma esportividade extra à condução.

Para a versão Highline, o revestimento dos bancos agora é parcialmente em couro Deep Blue e os assentos dianteiros contam com novo porta-celular, que promove comodidade para os passageiros do banco traseiro. Para a configuração Comfortline, este revestimento (parcialmente em couro Deep Blue) é oferecido como opcional.

Assim como os bancos, o interior do T‑Cross 2022 também foi renovado com novas cores para o revestimento dos painéis, trazendo mais requinte e sofisticação.

Sucesso no Nivus, Vermelho Sunset agora para o T‑Cross

Por fora, o T‑Cross preserva seu design moderno e marcante. As novidades pontuais ficam pela inclusão do novo logo da marca na imponente grade frontal e na tampa do porta-malas, assim como Nivus e Taos, e pela inclusão do Vermelho Sunset, cor de lançamento do Nivus, na oferta de cores do T‑Cross.

Aliás, a gama de opções de cores para o T‑Cross é única no segmento dos SUVs compactos. Na linha 2022 são sete cores: Preto Ninja, Branco Puro, Cinza Platinum, Prata Sargas, Azul Norway, Bronze Namíbia e agora o Vermelho Sunset. Exclusivamente para a opção Highline, há cinco opções de pintura bi-tone. São elas:

• Preto Ninja com teto Cinza Platinum

• Branco Puro com teto Preto Ninja

• Cinza Platinum com teto Preto Ninja

• Vermelho Sunset com teto Preto Ninja

• Prata Sargas com teto Preto Ninja

• Bronze Namíbia com teto Preto Ninja

Um SUV perfeito para o dia a dia

O T‑Cross reúne todas as qualidades de um SUV que encara a exigente rotina das grandes cidades. Beneficiado pela Estratégia Modular MQB, plataforma reconhecida pela sua versatilidade e segurança, o modelo tem espaço interno para motorista e passageiros de fazer inveja à concorrência. Com 2.651 milímetros de distância entre os eixos, todo mundo viaja folgado e confortavelmente no T‑Cross.

Praticidade também é uma das qualidades do modelo. O melhor exemplo está no porta-malas, que traz sistema de ajuste variável de espaço (s.a.v.e.) e recurso inteligente de inclinação do encosto do banco traseiro, elevando a capacidade total de carga de 373 litros para 420 litros, se adaptando à necessidade do proprietário.

Outra exclusividade marcante do T‑Cross é o elevado nível de conectividade por conta da inovadora central de infotainment VW Play, que é de série desde a versão 200 TSI. Sua tela configurável de 10,1 polegadas, usabilidade intuitiva, processamento rápido, espaço para armazenamento (10 gigabytes) e a capacidade de atualizações de recursos por meio de aplicativos. Tudo isso tornou o VW Play um grande sucesso na imprensa especializada. A exclusiva loja de aplicativos do VW Play Apps permite instalar APPs como Spotify, PlayKids ou Waze, entre muitos outros, diretamente no VW Play, permitindo uma usabilidade aprimorada e mais conveniente.

E por falar em tecnologia, o T‑Cross, assim como todos os membros da família SUVW, é high tech por excelência, entregando inúmeros recursos voltados para segurança e conforto dos ocupantes.

Equipamentos como Park Assist, teto solar panorâmico Sky View, seis airbags, ar-condicionado digital ‘Climatronic’, Hill Hold Control (assistente de partida em aclive/subida), câmera de ré, controles eletrônicos de estabilidade (ESC) e tração (ASR), bloqueio eletrônico do diferencial, direção elétrica, espelhos retrovisores externos rebatíveis automaticamente com função ‘tilt down’ do lado direito, faróis de neblina com função ‘Cornering Light’, piloto automático (controle eletrônico de velocidade), sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, Post Collision Brake, Alerta de Fadiga do motorista, sistema Kessy, tecnologia Start & Stop, faróis full LED, sistema de som premium Beats, entre muitos outros fazem do T‑Cross o SUV mais ‘recheado’ da categoria.

T‑Cross Sense continua com foco no varejo

Em junho, o T‑Cross Sense retornou às concessionárias Volkswagen de todo o Brasil, mas de uma forma diferente. Antes focada apenas no público PcD (Pessoa com Deficiência), a versão passou a ser ofertada para o público do varejo com um preço mais atraente para o consumidor que sonha entrar no segmento dos SUVs compactos. A boa notícia, com a chegada da linha 2022, é que o T‑Cross Sense continuará sendo oferecido, normalmente.

