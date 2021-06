Vivo Fibra chega em Ilhabela

A Vivo anuncia a chegada de sua internet de última geração com planos de até 600 Mega de velocidade de download e 300 Mega em upload;



• Além de facilitar o acesso da população a uma internet estável e veloz, a Vivo Fibra contribui para atrair novos e antigos visitantes que passarão a estender sua estadia na Ilha a partir do trabalho remoto.

Com a chegada da Vivo Fibra em Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo, a cidade passa a contar com a maior rede de fibra do País, com planos de internet de até 600 Mega de velocidade. A infraestrutura tecnológica disponibilizada pela Vivo garante a melhor estabilidade de sinal, capaz de suportar diversos aparelhos conectados ao mesmo tempo: seja no trabalho remoto dos pais, na educação online dos filhos, na consulta médica ou no consumo de entretenimento. A chegada da Vivo na Ilha, além de facilitar o acesso da população a uma internet de ultravelocidade, contribuirá para atrair novos e antigos visitantes que passarão a estender sua estadia na região.





A empresa se associou às marcas mais procuradas pelos consumidores para oferecer planos que se encaixam com a nova realidade de consumo. Com a Vivo, é possível contratar a internet incluindo os serviços Netflix ou Disney+ e ter a conveniência de uma fatura única. Para os clientes que já possuem assinaturas, também é possível vinculá-las nas contas da Vivo.





Vivo Fibra

Com a Vivo Fibra, o cliente também pode adquirir o Vivo Play, a plataforma de TV por assinatura que oferece a melhor experiência de TV em HD, com mais de 25 mil conteúdos on-demand, incluindo os mais novos sucessos do cinema. O Vivo Play é a única plataforma do mercado que oferece o acesso integrado com a Netflix, Amazon Prime Video, Youtube e Youtube Kids, tornando uma opção para residências, hotéis e pousadas que não contam com Smart TVs. E pelo aplicativo, o Vivo Play App, o cliente pode acessar mais de 80 canais ao vivo com até cinco dispositivos simultâneos.





Ilhabela

“Ilhabela recebe hoje o que há de mais moderno em internet no País. A estratégia da Vivo está centrada na digitalização de todas as cidades brasileiras, essencial para popularizar o acesso a uma internet de qualidade e fomentar a economia local, com geração de empregos e novas oportunidades de negócios a partir de uma conexão segura, veloz e estável” explica João Truran, diretor regional da Vivo em São Paulo. “Vamos continuar avançando com ainda mais fibra e soluções digitais que apoiem o dia a dia dos nossos clientes e empresas”, finaliza.







Clientes corporativos

Para as empresas de todos os portes, a Vivo oferece condições especiais. Nos planos corporativos, além da ultravelocidade e da estabilidade de rede, os clientes contam também com facilidade de um técnico no local, em até quatro horas. As empresas também podem optar pela contratação de IP Fixo – essencial para negócios que precisam acessar servidores – e o Vivo Protege Empresas, serviço de segurança digital para os dispositivos conectados, incluindo antivírus, armazenamento em nuvem e segurança para redes Wi-Fi. A chegada da fibra ainda aprimora o serviço de Internet Dedicada, com altas velocidades. Com ela, as empresas garantem 100% da velocidade contratada, com estabilidade de rede de no mínimo 99,5% e serviços exclusivos, como a gestão proativa da conectividade, balanceamento e priorização de tráfego, segurança contra ataques cibernéticos, entre outros.







Cobertura

A Vivo Fibra estará disponível nos bairros Pacoíba, Ponta das Canas, Armação, Garapocaia, Siriuba, Barreiros, Santa Tereza, Vila, Engenho D’água, Itaquanduba, Itaguaçu, Cocaia, Toca, Centro, Pereque, Agua Branca, Reino, Barra Velha, Zabumba, Camarão, Ilhote (parcial), Portinho (parcial), Feiticeira, Praia Grande, Ribeirão, Curral, Veloso, São Pedro. Para adquirir, o cliente pode acessar o site www.vivo.com.br/lancamento, entrar em contato com a Central de Atendimento no 103 15, ou ainda, adquirir os serviços por meio de um dos consultores externos que atendem à demanda dos clientes presencialmente. Todos devidamente uniformizados e identificados. Para aquisições corporativas, o cliente poderá entrar em contato pelo 0800 700 5025.