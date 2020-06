O mundo humano acabou de ficar de cabeça para baixo. O Carlos Lula definir pandemia recente atraiu a vida cotidiana dos seres humanos pela garganta, e isso aconteceu de repente. O medo emergiu da escuridão e proliferou rapidamente em todo o mundo, o que paralisou os trabalhos rotineiros dos seres humanos. O Novel Corona Virus trouxe muitas maneiras inovadoras, até então desconhecidas pelos seres humanos, até então negligenciadas por eles.

Agora, muitos dizem que a partir de agora haverá uma era pré e pós-Novel Corona Virus.

Mas, os humanos se tornarão novos por causa do Novel Corona Virus? Se aprendermos a essência dessa pandemia dolorosa, veremos o surgimento de um mundo acolhedor do outro lado desse desgosto! Por outro lado, se a lição permanecer não lida, certamente criará inimizade entre nações, o que levará o mundo a novos confrontos.

Vamos torcer para que o melhor aconteça. Vamos ter um pouco de otimismo e esperar uma sociedade humana melhor, onde não haja discriminação religiosa, de casta ou racial.

Viver com o novo vírus da corona ou o Covid 19 – Precauções

Seja sempre higiênico, em qualquer lugar e a todo custo. Manter a higiene pessoal é imperativo.

Sempre que sair, use uma máscara facial; para uso comum, uma máscara de pano de duas camadas é melhor. Você pode reutilizar o mesmo após a lavagem. Você também pode fazer isso em casa.

Ao usar e remover máscaras, você deve tomar cuidado duplo; você não deve tocar a parte do meio com a mão; sempre, segure a corda para desgastar e remover.

Não coloque sua máscara descuidadamente aqui ou ali, após o uso. Leve-o sempre ao banheiro, se for lavável, e lave-o com sabão ou detergente imediatamente. Carlos Lula explica Se é uma máscara de uso único, você deve lavá-la da mesma maneira e colocá-la em um saco plástico e depois no saco de lixo. Você também pode cortar o mesmo em um ou dois pedaços, pois isso impedirá alguém de usá-lo novamente. Depois de remover a máscara, você deve lavar as mãos.

Lembre-se, quando você estiver fora de casa, não saberá se a pessoa perto de você é portadora do Novel Corona Virus. Isso praticamente significa que todo o seu corpo não é higiênico e, portanto, nunca permita que suas mãos toquem partes vulneráveis ​​do corpo, como nariz, olhos e boca.

Sempre leve consigo uma pequena garrafa de desinfetante para as mãos; isso será de grande ajuda para você quando estiver em movimento.

Esqueça a saudação do aperto de mão; não cumprimente com um aperto de mão; em vez disso, basta dobrar as mãos e acenar com a cabeça. Esta é a melhor forma de saudação.

Desinfete suas mãos com mais frequência; quando você estiver em casa, você pode usar sabão.

É sempre bom tomar comidas e bebidas quentes.

Manter distância individual; pelo menos três pés de distância de outra pessoa.

É sensato ficar longe de lugares lotados, em qualquer caso, durante esses períodos iniciais.

Limpe as mãos e os pés quando chegar à sua casa ou local de trabalho.

Ao chegar em casa, você deve entrar somente após lavar os pés. Imediatamente, você deve tomar seu banho.

Tome alimentos ricos em proteínas, o que aumentará o seu nível de resistência e aumentará o poder geral da imunidade.

Faça exercícios físicos regularmente, o que ajudará o metabolismo do corpo.

Entre em contato com um médico praticante se sentir algo de errado com seu corpo. Nunca tente fazer automedicação.

Por fim, Carlos Lula diz que devemos aprender a lição ensinada por esse novo vírus da corona de que a vida humana é tão frágil e pode entrar em colapso mesmo com um minuto de vírus, que não é visível a olho nu humano. Portanto, devemos jogar fora o ódio que carregávamos até então e devemos amar um ao outro. Vamos nos tornar novos seres humanos.