Uniodonto de São José dos Campos orienta população e distribui álcool em gel

A Uniodonto de São José dos campos distribuiu gratuitamente à população 2 mil unidades de álcool em gel e folhetos de orientação de prevenção contra a Covid-19. A ação foi realizada no dia 5/6 pela equipe da Cooperativa, com apoio de sua Unidade Móvel.

Foto: Divulgação/Uniodonto SJC

#TODEMASCARA

Esta é a segunda fase da campanha #TODEMASCARA (www.todemascara.com.br). Com a #CUIDE-SE, a iniciativa tem como foco a orientação sobre prevenção de contágio da Covid-19 e o uso do álcool em gel como mais um aliado para reduzir os riscos de transmissão, junto com a máscara de tecido.

Em abril, em sintonia com as recomendações do Ministério da Saúde e antecipando-se à determinação do governo estadual de São Paulo, a Uniodonto de São José dos Campos lançou a campanha #TODEMASCARA. Com o lema “Eu me protejo e protejo todos ao meu redor”, a ação teve como objetivo incentivar as pessoas a usarem máscara de tecido se precisarem sair de casa, como forma de evitar a disseminação da Covid-19. O uso da máscara evita o espalhamento do novo coronavírus pelo ambiente, mas não elimina a necessidade do distanciamento social.

Uniodonto de São José dos Campos

“Neste momento de flexibilização da quarentena, em que alguns setores da economia estão voltando a funcionar, é importante conscientizar as pessoas sobre medidas de higienização e o uso da máscara no ambiente de trabalho e nas atividades do dia a dia”, explicou Dr. Sergio Brito, presidente da Uniodonto. “Como cooperativa odontológica, portanto da área de saúde, temos o dever de estar próximos da comunidade, contribuindo com a prevenção e redução dos riscos de transmissão da Covid-19”.

A campanha #CUIDE-SE está sendo realizada com recursos do Fundo Solidariedade Permanente da Uniodonto de São José dos Campos. O projeto conta com a participação voluntária dos dentistas cooperados, que destinam mensalmente o valor equivalente a uma consulta, para subsidiar ações de responsabilidade social.

#CUIDE-SE

Assista ao vídeo da campanha: https://youtu.be/6w-weyI4XVw