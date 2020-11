ViajaNet lança campanha de Black Friday com combo de dois destinos em apenas uma compra

A agência de turismo oferece descontos e promoções de Black Friday para destinos nacionais e internacionais com reservas para 2020 ou 2021

Pensando na retomada do setor de turismo no país, agências de viagem e hotelaria apostam na Black Friday para atrair os consumidores e alavancar o segmento. A agência de turismo virtual ViajaNet, uma das maiores do país, já começou as ações promocionais de Black Friday! A empresa disponibilizou em seu website uma página exclusiva voltada para as ofertas para destinos nacionais e internacionais, com até 75% de economia.

A campanha promocional do ViajaNet ocorrerá a partir de 23 de novembro e entre outras promoções disponíveis, o site oferece a possibilidade de comprar um destino e ganhar outro, ou seja, a chance de conhecer dois lugares em uma viagem só. Além disso, é possível reservar datas para este ano ou para 2021. As promoções imperdíveis, tanto de passagens, como hotéis, já estão sendo ofertadas e podem ser acessadas em: https://www.viajanet.com.br/black-friday.

Devido a pandemia do Coronavírus e do fechamento de fronteiras ao redor do mundo, milhares de pessoas tiveram que adiar ou cancelar suas viagens e passeios. No entanto, com a reabertura de alguns países e a liberação para a entrada de turistas, a campanha de Black Friday é um excelente momento para economizar, aproveitar as atrativas condições de pagamentos e realizar ou planejar aquela viagem que teve que ser adiada em março.

“A campanha da Black Friday vai permitir que os consumidores conheçam dois lugares ou a possibilidade de reservar datas para 2020 ou 2021. O setor está aquecendo de novo e é um bom momento para comprar ou para se preparar para o pós-pandemia gastando pouco. Em caso de viagens internacionais previstas para acontecer ainda este ano, é importante saber se o país de destino já está aceitando turistas e quais são os procedimentos que devem ser realizados antes da viagem’’, orienta Gustavo Mariotto, head of marketing do ViajaNet.

Retomada do turismo

O setor de turismo foi um dos mais afetados pela pandemia e com a retomada gradual do turismo no Brasil e no mundo, o segmento deve ser um dos mais procurados pelos consumidores por conta da Black Friday e do final do ano. De acordo com o mapeamento da Viajanet, com base nos dados divulgados pela Criteo, a busca por viagens cresceu 32% na semana do dia 4 a 11 de outubro, anterior ao feriado do dia 12, contra 21% no mesmo período no ano passado.

‘’Os brasileiros estão procurando por destinos nacionais. O nosso país oferece muitos pontos turísticos e estilos de viagem, com roteiros que agradam todo tipo de público, quem gosta de praia, serra ou cidade grande. Devido ao isolamento e a retomada do setor, a estimativa é que procura seja maior por lugares que ofereçam contato com a natureza e estejam com menos movimentos, evitando ainda grandes aglomerações’’, explica Gustavo Mariotto.

Destinos de viagem

Entre os diversos destinos que estão com promoção disponíveis no site do ViajaNet, estão Curitiba, Rio de Janeiro, Minas Gerais e entre outros nacionais. Quanto aos destinos internacionais, a plataforma oferece passagens e pacotes de serviços para Colômbia, Peru, Argentina e vários outros países, com algumas exigências prévias.



Para entrar nesses países, por exemplo, o viajante precisa apresentar o resultado negativo do teste do tipo PCR, realizado até 96 horas antes do embarque e preencher alguns questionários. Como o período que estamos enfrentando ainda é de instabilidade, as exigências para entrar nesses locais podem ser alteradas a qualquer momento.

Foto: Divulgação