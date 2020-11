Banco Bmg lança um novo conceito de positividade financeira com um dos principais músicos brasileiros

Gabriel, o Pensador, te convida a ter uma Conta Positiva no Bmg

Esse ano, o Banco Bmg passou por um processo de rebranding e transformou a marca e sua atuação no mercado. Para manter em alta seus novos conceitos de inclusão digital e financeira, o Bmg contratou o músico Gabriel, o Pensador, que será o novo rosto das campanhas da empresa. Essa é mais uma novidade dentre muitas outras que o banco apresentou nos últimos meses.

Para Alexandre Winandy, Diretor de Transformação Organizacional do banco, Gabriel é uma inspiração de simplicidade e é essa ideia que o Bmg quer passar. “Queremos que os nossos clientes vejam que podem ter uma relação saudável e descomplicada com a conta bancária”, afirma o executivo.

Conta Positiva no Bmg

O Bmg traz também o conceito da Conta Positiva, mostrando que o banco oferece mais do que uma contra gratuita, como se vê aos montes no Brasil. O Bmg se diferencia ao ser um ecossistema completo, com produtos que ajudam os clientes a não ficarem no “zero a zero”.

Segundo Winandy, a imagem que Gabriel passa para o mercado é a mesma que o banco quer ter: simples, descomplicado e inteligente. “Ele é uma referência de inteligência e sagacidade, e se os clientes forem pensadores como ele, vão ver todas as vantagens de ter também uma Conta Positiva. Nós queremos ser parceiros e incentivadores da realização dos sonhos dos nossos clientes, e isso passa por um saldo financeiro positivo”, diz.

Gabriel, o Pensador

Com a participação de Gabriel, o Bmg traz uma nova assinatura de campanha, criada também como uma rima: “Tá na hora de você dizer assim, Bmg é pra mim”. A partir de 12 de novembro, o rapper vai estar em todos os filmes de televisão e em vídeos nas redes sociais do banco. A campanha foi elaborada pela Pullse.

Estratégia figital

Desde o rebranding, o Bmg começou a atuar em um espaço que não tinha players no mercado financeiro: um ecossistema híbrido entre o mundo físico e digital. “Nossa ideia é somar o calor humano, o olho no olho, com as ferramentas mais tecnológicas e inovadoras que uma pessoa pode ter na palma de suas mãos”, afirma a CEO do Bmg, Ana Karina Bortoni Dias.

CEO do Bmg, Ana Karina Bortoni Dias

Um dos principais bancos do País, o que dá suporte à essa promessa do Bmg são produtos exclusivos, como o Volta Pra Mim, um programa de cashback que pode ser usado tanto no crédito quanto no débito, e o Poupa Pra Mim, um “cofrinho virtual” que arredonda os gastos dos clientes para ajudar a guardar dinheiro no dia a dia sem nem perceber.

O Bmg também tem uma conta digital completa, com transferências gratuitas ilimitadas para qualquer banco, cartão de crédito sem anuidade e saques gratuitos na rede Banco24Horas. E tem mais: para quem curte futebol, o banco tem parceria com os clubes Barcelona, Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco, oferecendo um cartão personalizado com o escudo dos clubes e equipado com tecnologia contactless (basta aproximá-lo da maquininha para que a cobrança seja realizada).

Bmg

O Bmg é um banco que imprime modernidade a 90 anos de história. Oferece ao mercado um amplo portfólio de produtos e serviços voltados à popularização das soluções financeiras no Brasil, sempre aliando o calor humano à tecnologia. Tem mais de 4,5 milhões de clientes ativos, com os quais se relaciona de maneira descomplicada e comunicativa. Com ampla rede de atendimento física – composta por mais de 822 lojas help! Loja de Crédito e mais de 2 mil correspondentes bancários em todo território nacional – e grande performance com seu banco digital, o Bmg norteia sua atuação por meio da estratégia Figital. Mantém, ainda, a Bmg Invest com foco em renda fixa; o Bmg Seguros, direcionada exclusivamente ao Seguro Garantia; e parte da subadquirente Bmg Granito.