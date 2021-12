Veja dicas de como calcular porcentagem sem errar!

Muito do que aprendemos na escola, acabamos não usando no dia a dia e com o tempo esquecemos. Entretanto, um assunto muito importante dentro da matemática escolar e faz parte do dia a dia é o cálculo de porcentagem.

A porcentagem está presente também em provas de Enem, concursos e vestibulares. Se faz tão necessária que é usada dentro de matérias como física e química.

De onde surgiu

A história data o surgimento de cálculos percentuais por volta do século I a.C., na cidade de Roma para a cobrança de impostos decretada pelo imperador. Os cálculos eram feitos com a utilização de frações centesimais como 11/100, por exemplo.

Com a intensificação do comércio por volta do século XV surgiram juros, lucros e prejuízos, obrigando os matemáticos a fixarem uma base para o cálculo de porcentagens. A base escolhida foi o 100.

O símbolo que conhecemos “%” só recebeu esse formato em meados do século XVII como uma abreviatura nas operações mercantis e é atribuída aos gregos.



O que significa a porcentagem

Antes de aprender a calcular precisamos entender o que significa o %. Transformando em uma fração o número que antecede o símbolo é o numerador e o denominador sempre será 100, logo temos o seguinte exemplo:

32% = 32/100

Fica mais claro visualizar que 32% se refere a 32 de 100.

Sabendo a resposta só de olhar

Existem várias formas de calcular a porcentagem e vamos explicar as formas mais fáceis para que você consiga fazer rapidamente e sem erros. Vamos mostrar dois casos que podemos saber a resposta só de olhar:

Caso 1

Sempre que vamos calcular a porcentagem de 100 é muito fácil pois já é base do cálculo.

Por exemplo, se você vai pagar uma gorjeta de 10% a um garçom de uma conta de 100 reais, você pagaria 10 reais a ele. Se fosse 7% seria 7, 15% seria 15 e assim por diante.

Caso 2

Agora, seguindo o mesmo exemplo, como calcular de forma rápida uma gorjeta de 10% de um número qualquer. Se 10% é equivalente a 0,1, basta mover a vírgula para a esquerda da seguinte forma:

10% de 125,7= 12,57

10% de 86,9= 8,69

10% de 52,987= 5,298

Calculando de cabeça

Tem uma forma de calcular a porcentagem que você pode fazer sem precisar de calcular ou fazer continha. Se você for bom em cálculos, pode fazer de cabeça e a medida que for treinando, vai ficar mais rápido ainda.

Caso 3

Se calcular 20% de 100 é 20, quanto que seria 20% de 300? Basta dividir 300 por 100 e de cabeça sabemos que é 3. Esse valor multiplicamos por 20 e temos 60.

É como se separássemos 300 em 3 de 100 e em cada parte pegássemos 20.

Outros exemplos para praticar:

15% de 500 = 5 x 15 = 75

60% de 900 = 9 x 60 = 540

18% de 200 = 2 x 18 = 36

Caso 4

Utilizando a mesma forma, mas com números inferiores a 100. Por exemplo:

20% de 50 = 50/100 x 20 = 0,5 x 20 = 10

40% de 25 = 25/100 x 40= 0,25 x 40 = 10

Calculando na calculadora

Claro que sempre que for necessário, você pode usar a calculadora para agilizar as suas tarefas. Então é importante saber como calcular em qualquer calculadora que estiver à sua disposição.

Primeira forma

Se você quer calcular 45% de 600, siga os passos:





digite o valor 600;

aperte o botão de multiplicar;

digite 45 e aperte igual;

divida o número encontrado por 100.

Assim temos 600 x 45 = 27.000 dividido por 100 o valor encontrado é 270.

Segunda forma

Assim como te ensinamos a fazer sem calculadora de porcentagem, pode fazer dessa mesma forma para calcular com essa ferramenta.

Utilizando ainda o último exemplo de 45% de 600, podemos dividir na calculadora 600 por 100 e multiplicar por 45, que encontramos o valor de 270.

Porcentagem e a regra de três

O cálculo da porcentagem nada mais é do que uma regrinha de três e visualizar dessa forma pode ser bem esclarecedor.

Com o último exemplo, podemos ver que 45% de 600 é o mesmo que a seguinte regra de três:

45 — 100

y — 600

A ideia é que 45 está para 100 da mesma forma que o número que queremos encontrar está 600. Multiplicando em cruz, temos que:

100 y = 45 x 600

y = 27.000 /100

y= 270