Veja como criar instagram para vendas e coisas indispensáveis para ter sucesso!

Criar um Instagram para vendas nem sempre é fácil, mas é simples: você só precisa ter um público, um bom produto e o conhecimento de uma dor específica. Só com isso, você já consegue ter uma boa ideia de como criar postagens de vendas e converter mais.

Afinal, vender um produto nada mais é do que vender uma solução. Logo, se você conhece o problema, encontrar boas soluções é relativamente mais fácil.

Por isso, bora ver algumas ideias de como criar um Instagram de vendas!

Uma boa biografia

O primeiro passo para criar um Instagram para vendas é ter uma boa biografia profissional. Portanto, ter boas ideias de biografia para Instagram Tumblr é fundamental, já que essa vai ser a primeira impressão de quem chega no perfil. E você já sabe, né? A primeira impressão é a que fica.

Portanto, crie uma frase que diga tudo o que você faz ou entrega. Isso vai fazer com que as pessoas tenham ainda mais aptidão para seguir e acompanhar o perfil. Afinal, assim você vai criar uma audiência segmentada e muito interessante para o que você quer vender.

Segundo o Sebrae, com uma estratégia bem executada no Instagram, você consegue ter um ótimo perfil de vendas!

Textos coesos e coerentes

É fundamental que as postagens sejam coesas e coerentes. Isto é, você precisa escrever de maneira inteligente, sucinta e adequada para o seu público-alvo. Nunca deixe de explicar tudo o que você precisa para que as pessoas cheguem nos links necessários.

Aprofunde-se em copy para Instagram e assim tenha ainda mais certeza de que as pessoas que estão lá, estão sendo impactadas do jeito certo com as suas postagens.

Sempre traga CTAs nas postagens

E por fim, nunca deixe de pedir coisas para as pessoas que te seguem. Isto é, explore muito bem as CTAs (call to action) em todas as postagens ou stories. Afinal, é a partir de uma chamada para ação que as pessoas vão fazer o que você quer ou está pedindo.

As chamadas para ação indicam o “próximo passo” para as pessoas que ficaram interessadas no que você tem a dizer nas postagens e elas sempre devem ser direcionadas. Seja para uma página de vendas, um vídeo, um WhatsApp ou qualquer coisa que possa gerar esse importante próximo passo.

Boas vendas!

