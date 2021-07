Universidade Anhembi Morumbi celebra 50 anos

A Instituição que implementou a graduação em Turismo e contribuiu para a formação de tantos outros mercados celebra 50 anos em 2021

Em um ano cheio de desafios e exercícios de superação, a Universidade Anhembi Morumbi completa 50 anos de existência. São cinco décadas de um trabalho focado em transformar o futuro e promover o saber por meio de uma experiência diferenciada. Seu pioneirismo a tornou primeira Instituição de ensino superior com status internacional no Brasil, oferecendo cursos de graduação, graduação-tecnológica e pós-graduação em diversas áreas de conhecimento, além da possibilidade da titulação internacional em programas específicos.

Sempre atenta às tendências do mercado e às necessidades relacionadas ao desenvolvimento de algumas áreas de negócios, a Universidade Anhembi Morumbi possibilitou novas carreiras e provocou mudanças importantes em mercados consolidados, mesmo dentro do universo educacional. Foi com o objetivo de formar profissionais em nível superior para importantes setores da economia que em 1972 a então Faculdade de Turismo do Morumbi foi criada, um passo importante, marcado por diversos desafios e aprendizados que foram aplicados no lançamento de outros tantos cursos pioneiros como o de Aviação Civil, Design de Games e Produção Musical.

O olhar fixo no futuro nunca comprometeu a capacidade da Instituição de cuidar de questões do agora, promovendo discussões importantes para o setor de educação, sendo por meio de palestras com nomes emblemáticos como Bill Clinton ou Tony Blair, ou através de programas específicos de capacitação e reconhecimento.

Para celebrar as cinco décadas de realizações, a Universidade Anhembi Morumbi tem realizado uma série de ações comemorativas com a participação de egressos, colaboradores, docentes e todas as pessoas que tiveram suas vidas impactadas pela Instituição, que podem compartilhar momentos e histórias marcantes e que mudaram suas trajetórias pessoais e profissionais.

Para relembrar a história da Instituição, os interessados podem acessar a página comemorativa https://lp.anhembi.br/50anos, onde é possível conhecer uma trajetória de sucesso construída por cada um que passou pelos câmpus nesses 50 anos.

