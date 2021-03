Em alguns estados do país, o transporte clandestino interestadual ou internacional de passageiros é considerado crime

Anualmente, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros – Abrati – lança campanhas de conscientização contra o transporte clandestino no Brasil. Em 2020, o tema foi “Sua vida vale mais. Diga não ao transporte clandestino”. Mas, o que é transporte clandestino, e porque dizer não a este tipo de serviço?

O serviço de transporte clandestino é aquele que não tem autorização dos órgãos oficiais e reguladores para realizar viagens com passageiros pagantes. Há diversos tipos de serviços clandestinos de transporte, como carros, vans e ônibus. Para identificar um serviço de transporte clandestino, basta identificar o meio pelo qual as passagens são vendidas e pelo preço praticado, normalmente menor que o serviço de transporte regular.

Mas, por que dizer não ao transporte clandestino?

1. Porque é ilegal

Em primeiro lugar, o transporte clandestino e não reconhecido é ilegal e pode colocar a segurança de todos os passageiros em risco. Portanto, sempre opte por viajar de maneira segura, com empresas de transporte regular. Ao pesquisar passagens de ônibus e preço, considere toda a segurança e regulamentação das empresas sérias há anos no mercado. Vale lembrar, contudo, que em alguns estados do país, o transporte clandestino interestadual ou internacional de passageiros é crime.

2. Não há garantia de qualificação dos condutores

Por determinação do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, para ser motorista de transporte regular rodoviário, os condutores devem fazer um curso especializado para o transporte de passageiros, além de passarem por diversas atualizações periódicas. O transporte clandestino não oferece esse compromisso.

3. Não há cuidados preventivos com os motoristas

Além da atualização periódica de qualificação dos motoristas, empresas regulares também cuidam dos profissionais em termos de saúde preventivae programas de qualidade do sono. Portanto, ao escolher empresas sérias de transporte regular há maior garantia de proteção em casos extremos.

4. Não há manutenção preventiva dos veículos

A checagem periódica dos componentes dos veículos é obrigatória para as empresas de transporte coletivo. Essa ação é usada para acompanhar parâmetros capazes de indicar a necessidade de ajustes e troca de peças, antes que algo falhe e provoque acidentes. O transporte clandestino é realizado sem regras e pode comprometer a vida dos passageiros.

5. O preço mais baixo não vale a vida

Transporte é coisa séria. Embora muitas pessoas pensem no transporte clandestino ao considerar a passagem de ônibus pelo preço, essa escolha pode custar muito mais caro. A segurança em viagens de curta ou de longa distância é essencial e somente empresas regulamentadas possuem estrutura para oferecer garantia de idas e vindas sem surpresas desagradáveis.