App para a gestão de infrações de trânsito é anunciado pela Volkswagen Financial Services Brasil

A Fleet Solutions Brasil, empresa da Volkswagen Financial Services Brasil, que oferece soluções completas de terceirização e gestão de frotas, lança agora um aplicativo para gerenciamento de multas. O FSB Multas, disponível para iOS na Apple Store e para Android na Google Play, é a primeira ferramenta de gestão de infrações de trânsito entre as empresas do setor.

Com o aplicativo, o usuário tem mais agilidade nos processos, economia de tempo e praticidade. Um procedimento que antes levava de 10 a 14 dias, agora poderá ser feito em poucos minutos pelo celular, de forma totalmente digital e sem necessidade de impressão ou envio aos Correios.

FSB Multas

Pelo FSB Multas, é possível controlar todas as infrações, detalhar as informações das multas, fazer o processo de indicação de condutor e ainda receber notificações e avisos pelo celular. Além disso, o app permite que a gestão de multas seja baseada em quantidade, valor, pontuação, data de vencimento e também é possível visualizar documentos emitidos pelo órgão e do processo de indicação do condutor.

“Estamos muito satisfeitos com o lançamento do FSB Multas. Este é mais um passo para levar comodidade e facilitar o dia a dia dos clientes, contribuindo positivamente para a gestão de frotas. Nós buscamos sempre oferecer mais eficiência e inovação na prestação de serviços, alinhados com a transformação digital vivenciada nos negócios do Grupo Volkswagen”, ressalta Jörg Pape, Managing Director da Volkswagen Financial Services Brasil e responsável pela América do Sul.

Confira os detalhes no vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=-xugQ91YeG0

Volkswagen Financial Services Brasil

A Volkswagen Financial Services Brasil é constituída pelo Banco Volkswagen, Consórcio Nacional Volkswagen, Volkswagen Corretora de Seguros e a Locadora Fleet Solutions para o segmento B2B. Fundada em 1956, a empresa dispõe de uma gama de produtos para facilitar o acesso a veículos de passeio, comerciais, caminhões e ônibus Volkswagen e MAN Latin America, automóveis Audi e motocicletas Ducati. A Volkswagen Financial Services atende mais de 700 concessionários das marcas, em todas as regiões do Brasil. A instituição possui uma base de mais de 800 mil clientes ativos no Brasil.



Para informações adicionais acesse: www.vwfs.com.br / www.facebook.com/vwfsbrasil / www.linkedin.com/company/volkswagen-financial-services-brasil/.