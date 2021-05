Região de São José dos Campos receberá R$ 3,6 milhões da Secretaria de Turismo

Repasses para obras em municípios de interesse turístico de todo o Estado totalizarão R$ 50,4 milhões

Os municípios de interesse turístico (MITs) receberam uma boa notícia nesta terça-feira (25). Durante encontro no Palácio dos Bandeirantes, o Governador João Doria assinou a autorização para que a Secretaria de Turismo e Viagens possa celebrar convênios que preveem o repasse de R$ 50,4 milhões. Cada MIT receberá R$ 360 mil para iniciar ou prosseguir com obras e melhorias de infraestrutura.

Região de São José dos Campos

Com dez MITs, a região administrativa de São José dos Campos receberá R$ 3,6 milhões. As contempladas são Areias, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Igaratá, Jacareí, Lavrinhas, Monteiro Lobato, Paraibuna, Queluz e Santa Branca.

Municípios de interesse turístico (MITs)

A criação dos MITs tem como objetivo ampliar e qualificar a oferta turística do Estado de São Paulo. Com exceção das 70 estâncias – com um regime próprio e consolidado por décadas – todos os demais 575 municípios paulistas estão aptos a se tornarem MITs, respeitado o limite de 140 vagas. Para tanto devem preencher alguns critérios como potencial turístico, ter um Conselho Municipal de Turismo, serviço médico emergencial, infraestrutura básica, Plano diretor de turismo e atrativos turísticos.

No ano passado, para que as 210 cidades turísticas do Estado – 70 estâncias e 140 MITS – estivessem mais bem preparadas para a retomada das viagens no pós-pandemia, foram repassados R$ 223,3 milhões, com foco na continuação das obras em andamento. O mesmo princípio vem sendo adotado em 2021, quando devem ser concluídas mais de cem melhorias.

Foto: Governo do Estado de São Paulo