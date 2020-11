Suzano promove Semana da Celebração da Inteligência Negra

Programação virtual reunirá nomes como Luana Génot, Monique Evelle e Veronica Oliveira entre 16 e 20 de novembro

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, realiza entre 16 e 20 de novembro a “Semana da Celebração da Inteligência Negra”, uma série de conteúdos sobre tecnologia, empreendedorismo e futuro do trabalho, entre outros temas. Agendada para a semana que antecede o Dia da Consciência Negra (20/11), a programação conta com a participação de influenciadores e pensadores negros em lives que poderão ser acompanhadas gratuitamente pelo Microsoft Teams.

“Semana da Celebração da Inteligência Negra”

A “Semana da Celebração da Inteligência Negra” reconhece e valoriza a intelectualidade negra ao reunir grandes nomes como a empresária e ativista Luana Genót, a empresária e escritora a Monique Evelle e a digital influencer Veronica Oliveira, além de Kizzy Terra e Hallison Paz, engenheiros da computação e fundadores do canal “Programação Dinâmica”.

Além das lives, que acontecem de 16 a 18 de novembro, o LinkedIn da Suzano será moderado pela analista de Diversidade da companhia, Arlane Gonçalves, e centralizará ações e pautas específicas até o dia 20 do mês.

“Esta semana é um reconhecimento à intelectualidade negra. A Suzano está comprometida em trilhar a jornada da inclusão, aprender e contribuir na construção de uma sociedade mais igualitária e representativa. E com essa ação pretendemos trazer a provocação para que nós e as outras empresas convidemos profissionais negros para eventos não só em novembro, mas durante o ano todo” ressalta Argentino Oliveira, diretor de Gente e Gestão da Suzano.

Acompanhe a programação:

Data: 16.11 das 15h30 às 17h

Tema: Minha história de superação não é a regra

Plataforma: Microsoft Teams

Palestrante: Veronica Oliveira – Mãe solo, periférica e com dois filhos (um deles, autista), trocou a profissão de telefonista pela de influencer digital, quadruplicou sua renda, driblou a rejeição do mercado de trabalho, e ficou famosa na internet com a página “Faxina Boa”.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzNhOTU4YTAtNTg3ZS00ZGIzLTg1YzMtMjQ5NjY0OGQxNTk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a7109315-9727-4adf-97ad-4849bb63edcb%22%2c%22Oid%22%3a%22d331750b-9de2-40de-ae7a-a85bb875333a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Data: 17.11 das 15h30 às 17h

Tema: Por que você deveria se preocupar com Inteligência Artificial?

Plataforma: Microsoft Teams

Palestrantes: Kizzy Terra e Hallison Paz, Engenheiros da Computação e fundadores do canal “Programação Dinâmica”, no YouTube

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWFiNjMwZjUtZGNmNS00MWUwLWJmNmQtZjAyNzE3YzE4Y2Qx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a7109315-9727-4adf-97ad-4849bb63edcb%22%2c%22Oid%22%3a%22d331750b-9de2-40de-ae7a-a85bb875333a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Data: 17.11 das 19h às 20h

Tema: Como ser uma empresa antirracista?

Plataforma: Youtube

Palestrante: Luana Genót, fundadora e diretora executiva do ID_BR, autora do livro “Sim à igualdade racial: raça e mercado de trabalho”

Link: https://www.youtube.com/c/Suzanooficial/featured

Data: 18.11 das 15h30 às 17h

Tema: Há espaço para todo mundo no futuro?

Palestrante: Monique Evelle – Empresária, fundadora do Desabafo Social, autora do livro “Empreendedorismo Feminino: Olhar Estratégico sem Romantismo”, apresentadora do talk show “Na Prosa” na LAB Fantasma TV

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgzNTMzMjYtOTNmOC00NDI3LWFlZjgtYjE2ZjRiMTljOWU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a7109315-9727-4adf-97ad-4849bb63edcb%22%2c%22Oid%22%3a%22d331750b-9de2-40de-ae7a-a85bb875333a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Suzano

