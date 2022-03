Suzano conclui parada de manutenção na Unidade Industrial em Jacareí (SP)

Seguindo todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19, a ação teve como objetivo priorizar a segurança nas atividades, garantir a produtividade e manter o bom desempenho ambiental

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, realizou, entre os dias 13 e 23 de fevereiro, a Parada Geral 2022 para a manutenção industrial da Unidade Jacareí (SP). Realizada a cada 15 meses, a Parada Geral visa manter a produtividade, excelência operacional, bom desempenho ambiental e a segurança do time de colaboradores(as) e prestadores(as) de serviço. Nesta edição a ação reuniu cerca de 3.000 profissionais, que realizaram as manutenções preventivas necessárias, seguindo todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19.

“A Parada Geral é essencial para a revisão e manutenção de toda a nossa operação e, desde 2021, estamos nos preparando para realizar essa ação na unidade. Neste ano, seguindo os protocolos de prevenção contra o coronavírus, conseguimos realizar nossa Parada Geral com sucesso e de forma segura para todos e todas”, destaca Marcelo de Oliveira, gerente executivo Industrial da Unidade Jacareí (SP).

Para a realização dessa parada, a Suzano seguiu diretrizes preventivas para manter a segurança e saúde de colaboradores(as) e prestadores(as) de serviço, por isso solicitou a comprovação do esquema vacinal completo de fornecedores, enviou a todos(as) os(as) participantes um guia com orientações para a ação, incluindo todas as medidas preventivas necessárias, além de destacar a importância do uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de Proteção Coletiva, conforme a atividade.

Essas medidas somaram-se ao protocolo de biossegurança já adotado pela Suzano desde o surgimento dos primeiros registros da pandemia no Brasil, como: uso obrigatório de máscaras em toda a unidade; disponibilização de produtos de sanitização aos colaboradores(as); redução da capacidade e sanitização frequente dos ônibus utilizados no transporte dos colaboradores(as); sanitização frequente de equipamentos, ferramentas e áreas comuns da empresa; distanciamento seguro entre as mesas para refeições no restaurante; distanciamento seguro entre as mesas e cadeiras de trabalho, com sinalização; aferição de temperatura, entre outros.

O período de Parada Geral colaborou também com o aquecimento da economia local com a chegada de profissionais de outros Estados e até do exterior, que se hospedaram na cidade e consumiram no comércio local.

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 98 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br

