Studio Arquitetura comemora 19 anos antenado no mercado

O Studio Arquitetura, sob o comando dos sócios Alexandre Harrisberger e Antonio Martinelli, acaba de completar 19 anos atuando no mercado de arquitetura e construção. A comemoração não poderia ser diferente: os arquitetos estão a mil por hora focados em importantes projetos. E, claro, sempre antenados no mercado mundial.

Enquanto já planejam viagens pelos tradicionais eventos do setor, como as edições da Casa Cor pelo país, bem como as feiras de Miami e Milão – assim que possível –, os arquitetos marcam presença nos principais eventos em andamento na região.

“2ª Mostra Nexus Atmosferas”

Com direito a “spoiler”, o Studio Arquitetura promete arrasar na “2ª Mostra Nexus Atmosferas” deste ano, em Jacareí, com o projeto de um chalé super aconchegante anexo à casa que está sendo construída pelo moderno método de MLC (Madeira Laminada Colada).

Outro super projeto, dessa vez dedicado ao ambiente que reúne o portfólio de portas, poderá ser conferido na primeira edição da “Mostra Andorra Madeiras” — showroom previsto para maio, em São José, com a participação de arquitetos e designers da região. E a novidade: a mostra contará com uma porta assinada pelo renomado Studio Arquitetura. Ainda na cidade, o escritório projetou o ambiente principal do novo showroom da Áudio Excellence Automação, a Sala “Merilyn Monroe”.

AMOR PELA ARQUITETURA – A história do Studio nasceu ainda na faculdade, quando os amigos Harrisberger e Martinelli já pensavam em montar um escritório.

Studio Arquitetura

O sonho virou realidade e, após 19 anos, o Studio Arquitetura soma diversos prêmios no setor e figura hoje entre os renomados escritórios do país. O segredo do sucesso: “Temos um imenso respeito pelos nossos clientes e colaboradores e, sempre com otimismo, seguimos antenados com tudo o que acontece no mercado”, ressalta Harrisberger.

Alexandre Harrisberger & Antonio Martinelli