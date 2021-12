Solução Textual Assessoria: Parceria e Empatia na Retomada

O fim de ano está sendo de muita esperança para o setor de serviços, especialmente para os ligados aos eventos, bares e restaurantes que foram os que por maior tempo ficaram fechados por conta da pandemia. Muitos apostam na retomada e continuação dos negócios e otimistas em poder contratar antigos e novos funcionários por conta das confraternizações.

Solução Textual Assessoria de São José dos Campos

Para alavancar e dar visibilidade para os comerciantes a jornalista – assessora de imprensa e empresária de comunicação Renata Vanzeli, da Solução Textual Assessoria de São José dos Campos, decidiu ajudar os antigos clientes do ramo de bares e restaurantes que tiveram suas atividades paralisadas. Agora em dezembro, ela deu início as divulgações e realizou o trabalho de assessoria de imprensa voluntariamente para este grupo, nos meios de comunicação. Entre eles estão: o Portal da Villa, Pit Stop do Mariano, Thais Okamoto Espaço Gourmet, entre outros.

Renata Vanzeli

“Estes comerciantes do setor da gastronomia foram clientes por muito tempo da Solução Textual durante os bons momentos. Então, porque não ajudar estes empresários que agora retomam suas atividades, tentando seguir em frente com seus negócios, gerando empregos e apostando que o fim do ano é um momento de recuperação econômica para todos. ”, explicou Renata Vanzeli.