Pequenas mudanças tornam a casa mais fresca e acolhedora para receber o verão

Boa ventilação e itens leves transformam ambientes da casa em espaços mais confortáveis

O verão está no seu ápice durante os meses de janeiro e fevereiro, e, durante este período, é importante apostar em estratégias para garantir o conforto, driblando o clima quente. Vários pontos, como roupas e até o tipo de culinária escolhida para o período, podem ser ferramentas para garantir o frescor durante a estação. Além deles, a decoração do ambiente também pode mudar para acompanhar os dias de calor, deixando a casa mais confortável.

Tecidos, cores e materiais têm um papel fundamental em ditar o clima dos cômodos da casa, tornando os espaços mais aconchegantes e confortáveis. Durante os dias de calor, podem surgir desconfortos por conta do aumento da temperatura, o que pode ser amenizado com o uso de alguns itens estratégicos, além de cuidados gerais que envolvem também a saúde.

Ambiente bem arejado

Garantir a boa circulação de ar no ambiente deve ser prioridade, especialmente durante o verão, quando a umidade do ar pode ficar baixa em alguns dias. Para isso, é preciso dar preferência para cortinas de tecido leve e transparente, que permitam uma maior passagem de ar, além de aumentar a sensação de frescor. É importante que os batentes de portas e janelas estejam bem limpos, evitando que a poeira acumulada na área seja levada para dentro do ambiente junto com o ar. Apesar de a ventilação natural ser o mais indicado, também é válido o uso de aparelhos como ar-condicionado e umidificador de ar.

Materiais estratégicos

Não é possível trocar completamente todos os itens somente por conta do aumento de temperatura, mas o uso de itens feitos de certos materiais pode deixar o ambiente mais aconchegante durante os dias de calor. O período de verão é o momento ideal para lavar e guardar cobertores pesados, cortinas e tapetes escuros – muito usados para aquecer no inverno. Esses itens podem ser substituídos por outros feitos de materiais mais leves, como cetim e algodão, que não esquentam tanto quanto outros tecidos de trama mais grossa.

Além disso, incluir móveis feitos de materiais naturais, como madeira, palha e fibras, também é uma ótima maneira de trazer mais frescor para dentro de casa durante a estação, deixando o ambiente leve, sem perder o conforto.

Decoração cheia de vida

Para finalizar a preparação da casa para o verão, é hora de pensar nos itens decorativos que estarão presentes nos ambientes. A dica é seguir a linha natural, apostando em flores e frutas da estação, que podem compor arranjos de mesa, por exemplo. Além das versões frescas, é possível buscar plantas e ramos secos, que compõem uma decoração moderna e interessante e podem ser usados em praticamente qualquer ambiente. Este tipo de ornamento pode ser encontrado com facilidade em floriculturas em SP e em outras cidades.

Foto:Divulgação