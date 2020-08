Sefaz ES abre concurso com salários acima de 23 mil

Oportunidades são destinadas para o cargo de Auditor Fiscal

Segundo informações do Gran Cursos Online, empresa especializada na capacitação de candidatos para concursos públicos no Brasil, a Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo (SEFAZ ES) instituiu comissão que vai planejar e organizar os trabalhos referentes ao concurso que irá preencher 50 vagas para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual.

Em nota, Leandro Kuster, presidente da comissão do concurso Sefaz ES, disse que a intenção é que o edital do concurso seja publicado no primeiro semestre de 2021. “O processo seletivo é um momento importante e requer muita atenção dos organizadores. Iremos trabalhar para dar a presteza que o processo merece para qual o edital seja publicado ainda no primeiro semestre do ano que vem”, concluiu Kuster.

Segundo a Lei Complementar nº 737, que trata sobre a organização da carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual, e de acordo com informações disponibilizadas no Portal da Transparência de Dados abertos do Estado do Espírito Santo, referente ao mês de dezembro de 2019, o salário inicial para o cargo é R$ 12.492,19, podendo chegar a R$ 23.767,40.

O concurso será dividido em três etapas, que são: prova objetiva, discursiva e avaliação de títulos. Além disso, para participar do concurso é necessário ter Formação em curso de nível superior com graduação plena, devidamente reconhecido por autoridade competente. Veja abaixo o resumo do concurso Sefaz ES:

Sobre o Gran Cursos Online

