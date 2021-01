Sicoob inicia 2021 com recordes de movimentações financeiras

Instituição tem atuado para facilitar acesso a produtos e serviços financeiros aos seus mais de 5 milhões de cooperados

Uma das principais forças de inovação do Sistema Financeiro Nacional (SFN), o Sicoob – Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil – vem apresentando recordes de movimentação durante as últimas semanas. Em 11 de janeiro, o Sistema registrou um aumento de 7,48% na quantidade de transações de negócio realizadas pelos cooperados nos canais de atendimento, ultrapassando a marca de 42 milhões de transações no dia (ante a 39,5 milhões em 4 de janeiro), sendo 88,75% delas feitas em canais digitais.

De todas as transações feitas neste período, nove a cada dez foram feitas pelos canais digitais, sendo que 72% foram exclusivamente pelo App Sicoob. “Estamos muito contentes em proporcionar uma experiência digital aprimorada para nossos cooperados. Queremos oferecer soluções cada vez mais completas para que possam fazer a gestão de sua vida financeira na palma das mãos”, destaca o Diretor Executivo de Tecnologia da Informação do Sicoob, Antônio Vilaça Júnior.

O final do ano também foi movimentado pois na semana do Natal, duas marcas importantes foram atingidas: os mais de 5 milhões de cooperados fizeram mais de 2,3 milhões de transações em cartão em apenas um dia, 23/12. Este número foi quase 12% a mais do recorde de 2 milhões de transações da semana anterior, o que comprova que o uso das ferramentas digitais caiu no gosto dos cooperados. Já na véspera do Natal, o Sicoob chegou a aprovar 4.367 pagamentos via plataformas digitais por minuto, 10% a mais do recorde anterior, de 3.942.

Sicoob – Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Os pagamentos por aproximação (contactless) também ganharam força no Sicoob principalmente neste período da pandemia com o isolamento social. Em 2020 foram quase 6 milhões de pagamentos nas funções crédito e débito nesta modalidade totalizando mais de R$ 300 milhões, um expressivo aumento de mais de 1.500% comparado ao ano anterior. As compras de até R$ 100,00 podem ser feitas de forma mais ágil pelos cooperados portadores do cartão com essa funcionalidade, apenas aproximando o cartão da maquininha, sem a necessidade de digitar a senha.

Resultados positivos são fruto de árduo trabalho

Tais resultados são atribuídos ao poder de inovação tecnológica do Sistema. Nos últimos meses, a instituição tem atuado para melhorar cada vez mais a experiência dos usuários de ferramentas digitais, como a integração do processo de filiação ao aplicativo principal, o App Sicoob. A instituição foi inovadora ao adotar o reconhecimento facial para liberação de aplicativo, tokens e troca de senhas.

Desde novembro, o Sicoob também atua com o Pix, novo método de pagamentos desenvolvido pelo Banco Central. O Sistema informa que, em quase dois meses de atuação, foram movimentados mais de R$ 13,7 bilhões via Pix em sua rede.