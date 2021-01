Coop repassa R$ 221 mil para Federação das APAEs

A responsabilidade social é um processo permanente que deve fazer parte do dia a dia das empresas, contribuindo não só para o desenvolvimento econômico, como também para a qualidade de vida de seus grupos de interesse (stakeholders). Durante a pandemia, essa necessidade tornou-se ainda mais evidente e cada contribuição tem sido muito bem-vinda em cada instituição.

Federação das APAEs

A Coop, por meio da sua plataforma de sustentabilidade Coop Faz Bem e com o comprometimento dos seus cooperados e clientes, acaba de repassar para a Federação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais do Estado de São Paulo (Feapaes) R$ 221.100,64, referente ao valor apurado no quarto trimestre de 2020 entre os dois programas sociais – Troco do Bem e Revista Coop.

Troco do Bem

O Troco do Bem, lançado em 2012, sugere aos usuários do autosserviço a doação de centavos de troco das compras pagas em dinheiro, cujo montante desse último trimestre de R$ 148.015,09 foi repassado na íntegra. O outro valor de R$ 73.085,55 refere-se à Revista Coop, uma publicação mensal da Cooperativa, vendida aos cooperados e clientes por R$ 3,10 e que destina desde 2010 para a Feapaes, a metade do valor de cada exemplar, descontados os impostos.

Esta doação tem a finalidade de levar melhor qualidade de vida aos cerca de 3 mil assistidos de 10 unidades da APAE, localizadas nas cidades de atuação da Coop, e desde 2010, quando teve início a parceria, já foram repassados no período mais de R$ 4,8 milhões.

Coop Faz Bem

Coop Faz Bem – esta plataforma de sustentabilidade foi lançada no final de 2020 e segue o compromisso social, propósitos e atributos, definidos com a revitalização da marca Coop.

Sua estrutura está dividida em quatro pilares: Coop Faz Bem pra você – concentra todos os temas, ações e programas relacionados à saúde e ao bem-estar dos cooperados e colaboradores. Entre elas está a Blitz da Saúde (ações gratuitas realizadas nos supermercados e drogarias Coop, envolvendo aferição de pressão arterial, glicemia e IMC – índice de massa corpórea, além de orientações e dicas de saúde) e o Programa de Saúde e Qualidade de Vida (atividades físicas gratuitas dirigidas aos cooperados e realizadas em suas lojas).

Coop Faz Bem pra comunidade – abrange tudo o que a área promove para melhorar a qualidade de vida das comunidades onde a marca está instalada. Programa de Benefício às Entidades, Troco do Bem e Revista Coop.

Coop Faz Bem pro planeta – envolve assuntos relacionados à consciência ambiental, como a disponibilização de pontos de coleta de medicamentos vencidos, pilhas, baterias, embalagens, dentre outros itens, além de ações internas educativas para o consumo consciente. E por último, o Coop Faz Bem pra Educação – integra assuntos relacionados à promoção da educação das comunidades e o público interno. Compõem esse pilar as ações de treinamento dos colaboradores, por exemplo.

Coop

Atualmente, a Coop é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 895 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos e 91 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.