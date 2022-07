Suzano lança novo Papel Pólen® na Bienal do Livro de São Paulo

Mais sustentável, produto destinado à indústria gráfica será apresentado ao público no maior evento literário da América Latina

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, lança na 26ª edição da Bienal do Livro de São Paulo o seu novo Papel Pólen®. O produto destinado à indústria gráfica possui tratamento diferenciado, é mais natural e contém menos aditivos químicos, uma vez que passa por menos processos industriais e chega até o consumidor com maior pureza, garantindo assim uma leitura mais agradável. O lançamento acontece no maior evento literário da América Latina, que ocorre entre 2 e 10 de julho de 2022, no Expo Center Norte, em São Paulo. A Suzano é uma das patrocinadoras da Bienal do Livro de São Paulo.

Papel Pólen®

O novo Papel Pólen® não possui adição de alvejantes ópticos e passa por um processo de branqueamento apenas com oxigênio, tornando o processo mais otimizado e sustentável, com menor consumo de químicos. Este processo de tratamento do papel, além de mais amigável ao meio ambiente, resulta em uma tonalidade Off White especial, que reflete menos luz e proporciona uma leitura mais longa e agradável, além de possuir uma maior maciez e melhor acabamento. Adicionalmente, o novo papel garante maior densidade da cor, o que permite impressão em alta qualidade com menor uso de tinta e mais uniformidade na impressão. Outro diferencial é o fato de o novo produto possuir uma menor transparência das páginas, proporcionando uma leitura mais agradável.

Desenvolvido especialmente para livros, o novo Papel Pólen® nomeia também a Arena Cultural nessa edição da Bienal, chamada de Arena Cultural Pólen®. O produto será apresentado ao mercado na palestra “Papo de Mercado”, com a participação do Sérgio Mota, Gerente de Produtos e Trade Marketing, que acontecerá no dia 6 de julho, às 17:30. Outros grandes nomes, como o ator Lázaro Ramos, o Walcyr Carrasco e o Pedro Bial também darão palestras na Arena Cultural durante os nove dias de evento.

“A Inovabilidade, inovação a serviço da sustentabilidade, faz parte do DNA Suzano e o novo Papel Pólen Natural é um exemplo disso. Desenvolvemos um produto que possui uma tonalidade que propicia maior conforto para leitura, mantendo o ótimo acabamento e maciez ao toque da marca Pólen, nesta versão Natural, produzido com uma menor quantidade de químicos, sendo mais sustentável e amigável ao meio ambiente”, afirma Guilherme Monteiro, Gerente Executivo de Estratégia e Marketing da Suzano. “Ficamos muito felizes por realizarmos o lançamento na Bienal do Livro, local que reúne amantes da leitura e um público bastante consciente em relação ao uso de produtos sustentáveis, assim como é a produção de papéis no Brasil”, complementa o executivo.

Com a linha Pólen®, a Suzano já foi apoiadora de cinco edições da Bienal do Livro de São Paulo, incluindo as versões online durante a pandemia, e agora nomeando o espaço cultural do evento. Na Arena Cultural Pólen®, os visitantes terão a oportunidade de ter contato com autores de best-sellers nacionais e internacionais, em bate-papos e palestras exclusivas. Estarão no local nomes como: Ailton Krenak, Ali Hazelwood, Conceição Evaristo, Itamar Vieira Jr., Tomi Adeyemi, Mauricio de Sousa, Miriam Leitão e Luiza Helena Trajano. A expectativa é que o evento receba mais de 600 mil visitantes.

26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

02 a 10 de julho

Expo Center Norte

Rua José Bernardo Pinto, 333 | Vila Guilherme | São Paulo

Suzano

ASuzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 98 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br