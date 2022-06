Covid 19: Grupo Sabin reforça medidas de enfrentamento com abertura de nova unidade exclusiva de atendimento em São José dos Campos

Com mais de 139 mil casos confirmados de Covid19 desde o início da pandemia – segundo último Boletim Epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde – a cidade de São José dos Campos possui atualmente taxa de ocupação de leitos exclusivos para covid nos hospitais públicos e privados superior a 26% na UTI e 24% na enfermaria.

O aumento de casos associado ao compromisso de cuidar da saúde das pessoas, motivaram o Grupo Sabin a anunciar a retomada do projeto de abertura de unidades exclusivas para atendimento aos pacientes de São José dos Campos.

Gestora executiva do Grupo Sabin em São José dos Campos, Silvia Cardoso

Agora, além do espaço disponível para assistência na Vila Industrial, a empresa também reabriu as portas da unidade no Bosque dos Eucaliptos, ambos exclusivos para testes de Covid19. “A medida é uma estratégia de contribuição para conter a disseminação do vírus e chancela a agenda de prioridades da empresa para ofertar saúde com segurança, comodidade e privacidade”, explica a gestora executiva do Grupo Sabin em São José dos Campos, Silvia Cardoso.

Segundo a executiva, o novo espaço foi estruturado para suprir com excelência a alta demanda por testes na região. “A procura aumentou significativamente nas últimas semanas e temos a percepção da importância de um cuidado seguro, sem abrir mão da qualidade. Por isso, além de manter aberta de forma ininterrupta a unidade da Vila Industrial, decidimos que estávamos no momento de reabrir o espaço do Bosque dos Eucaliptos como mais uma alternativa de assistência personalizada”, declarou.

Silvia detalha ainda que todos os ambientes são planejados para ofertar cuidados de forma eficaz, por meio de um modelo de coleta rápida e simples. “O paciente agenda e a coleta é realizada na hora e data combinadas. Tudo bem simples, sem demandar tempo de espera e com total conforto e comodidade”.

O portfólio local conta com três tipos de testes para detecção do vírus: o RT-PCR, o teste express e o antígeno, todos com a precisão necessária para rápido diagnóstico e isolamento de pacientes. Além disso, a empresa também otimizou sua plataforma de serviços implementando o modelo de coleta domiciliar para que a saúde de qualidade seja um bem cada vez mais acessível à população.

“Sabemos que, quando se trata de saúde, o tempo é precioso e com esses canais oferecemos à população mais agilidade e eficiência no atendimento dos nossos pacientes. Estas são algumas das estratégias que fazem parte da série de medidas de enfrentamento à pandemia, implementadas pelo Sabin desde os primeiros casos em todo o Brasil”, conclui.

Covid 19

Pautado pela cultura forte, valores, propósito e missão, o Grupo Sabin conduz seus negócios e, assim, segue investindo continuamente no enfrentamento à pandemia desde as primeiras ocorrências de casos, em março de 2020, quando estabeleceu um Comitê de Crise e Ações de Enfrentamento à Pandemia. A equipe propõe estratégias de atuação que visam a garantia do bem-estar e qualidade de vida de clientes e de seus mais de 6.500 colaboradores, para que se mantenham protegidos e seguros em suas atividades e aptos para entregar serviços com excelência e atendimento humanizado.

Grupo Sabin

Em São Paulo, o Grupo Sabin marca presença em 09 cidades: Barueri, Osasco, Bauru, São Caetano do Sul, Ribeirão Preto, Campinas, Franca e São José dos Campos, onde conta com 08 espaços de atendimento e 02 unidades exclusivas para Covid 19, localizadas Rua Albertino de Almeida, 10 (Vila Industrial) e Av. Andromeda, 3560 (Bosque dos Eucaliptos). Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (12) 2138-9500 e (61) 3012-8399 todos os detalhes sobre o Grupo Sabin estão no site da empresa.

