Segunda edição da Campus Party Digital promove palestras, bate-papos e hackathons para campuseires do Brasil e América Latina

Festival acontecerá entre 22 e 24 de julho com transmissão multiplataforma e inscrição gratuita

A Campus Party Digital Edition está chegando! O maior festival de tecnologia do mundo acontecerá entre 22 e 24 de julho, com transmissão multiplataforma e acesso 100% gratuito. A edição Latam que ocorrerá em 6 países: Colômbia, Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil; conta com 3 estúdios sedes: Brasília (em parceria com o Governo do Distrito Federal), Goiânia (em parceria com o Governo de Goiás) e São Paulo (em parceria com a Prefeitura de São Paulo). Serão mais de 400 palestrantes, diversos conteúdos integrados e transmissões ao vivo.

Campus Party

O principal objetivo da Campus Party é compartilhar conteúdos disruptivos, que visam estimular ainda mais a interação entre os participantes, independente de idade, etnia, gênero ou status socioeconômico. A meta é ir além da entrega de eventos no molde “zoom + plateia”, por meio do projeto omnichannel, que levará o conteúdo em diferentes plataformas como: Youtube, Linkedin, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch e Kwai. Na semana posterior ao evento, os campuseires também poderão encontrar os painéis de conteúdo Globo, no Globoplay.

Tonico Novaes, CEO da Campus Party no Brasil

De acordo com o Tonico Novaes, CEO da Campus Party no Brasil, a edição digital é um estímulo importante para a inclusão social, uma vez que permite a ruptura dos limites geográficos e das barreiras econômicas. “A ideia é proporcionar uma experiência omnichannel no metaverso gerando aprendizado, criatividade e colaborativismo entre os campuseires, comunidades e parceiros. Dessa forma continuamos conectando pessoas e ideias que irão transformar o futuro da sociedade”, afirma Tonico.

Serão 7 palcos que apresentarão, respectivamente, diferentes temáticas:

– Reboot the World (principal)

– Work Life (mercado de trabalho e economia)

– Green Deal by Play Energy. (energia limpa e meio ambiente)

– Living Better (saúde e ciência)

– Joy of Life by Magalu (entretenimento e cultura digital)

– New Horizons by Petrobras (Educação e Govtech)

– Fábrica de Empreendedores by Sebrae



O festival conta um line-up de peso. Confira alguns dos principais nomes:

Abilio Diniz – Presidente do Conselho da Península Participações e membro do Conselho de Administração do Grupo Carrefour;

Caito Maia – Fundador da Chilli Beans;

Fernanda Gentil – jornalista e apresentadora da Globo;

Felipe Andreoli –jornalista da Globo;

Eduardo Sterblitch – Humorista da Globo;

Rafa Kalimann – Apresentadora do Globoplay;

Maitê Lourenço – CEO e fundadora do BlackRocks Startups;

Luís Justo – CEO do Rock in Rio;

Nyvi Estephan – Apresentadora e streamer;

Fabiana Karla – Atriz e apresentadora da Globo;

Eva Lazarin – CEO e fundadora da Benkyou;

Débora Garofalo – Coordenadora do Centro de Inovação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo;

Fabi Alvim – Comentarista olímpica da Globo;

Aretha Duarte – alpinista;

Ademar Lucas – skatista;

Joana Thimoteo – Diretora de eventos esportivos da Globo;

Ricardo Cappra – Chief Data Scientist do Cappra Lab;

Flávia Gamonar – Autora e instrutora oficial LinkedIn Learning;

Kenya Sade – Apresentadora do podcast To na Trace;

Gustavo Ziller – Criador e protagonista da série 7CUMES do Canal Off.

Serão três dias de um evento imersivo, criativo, disruptivo e digital de conteúdos construídos a partir de comunidades e experiência interativas. Confira abaixo os principais destaques desta edição:

Plataforma Campus Verso

A grande novidade da segunda edição digital é o Campus Verso, uma plataforma com modelagem em 3D de alguns ambientes da Campus Party física. O marketplace de EAD gameficado, que foi desenvolvida em parceria com a Benkyou (da CEO Eva Lazarim), será lançada com a transmissão do festival. Após o evento, a plataforma continuará ativa com conteúdos gratuitos e cursos ministrados por parceiros (universidades, Institutos Federais, empresas de cursos e etc). Em seguida, campuseires também poderão colocar seus cursos a venda na interface

Segundo Ricardo Queiroz, Head de Inovação da Campus Party, a Campus Verso é fundamental para a estratégia de digitalização do festival. “Queremos criar pontos de contatos para o campuseire, mas com a premissa básica de agregar valor à nossa base. Nossa expectativa é transformar a plataforma em um hub para produtores de conteúdo e conectar cada vez (mais) quem quer aprender. Com a parceria com a Benkyou conseguimos fazer isso de uma forma mais lúdica e divertida”, finaliza Ricardo.

Hackathons

Esta edição contará com dois hackathons, um com o apoio do Distrito Federal e o outro com a parceria do Governo de Goiás. Ambos estão sendo realizados, gratuitamente, entre16 e 22 de julho.

As maratonas propõem aos participantes o desenvolvimento de uma solução tecnológica para sanar o problema de algum segmento. Neste ano, o desafio de Brasília é focado na retomada da economia, onde o objetivo é criar alternativas de renda para quem perdeu durante a pandemia. Já o desafio Goiás é direcionado para a criação de soluções para o turismo, com olhar especial para ecoturismo.

Os inscritos deverão formar grupos e passarão por mentorias especializadas, pitches e validações. Os integrantes que apresentarão o projeto mais qualificado participarão do programa de aceleração, de 6 semanas, da Sai do Papel (saidopapel.com.br). A equipe vencedora também receberá ingressos para próxima Campus Party, em qualquer uma das regiões, com direito a barraca.

Para mais informações sobre os hackathons acesse: https://digital.campus-party.org/

Liga de eSports

A Campus Party reuniu a Liga dos Surdos, Wakanda Streamers, Afrogames e Brazilians Against Time (BRAT) para a realização de campeonatos e fóruns com transmissões ao vivo. O objetivo é dar espaço e voz para gamers e comunidades do Brasil, em um ambiente de valorização e engajamento.

“Nosso objetivo étransformar a Campus Party num hub também para comunidades de games. Esse tipo de interconexão transcende o evento e abre possibilidades para uma série de novas ações em conjunto. Eu aposto que vamos conseguir”, explica Ronaldo Geraidine, responsável por games e eSports da Campus Party Digital.

Comunidade 360 e Maratonas de Negócios by Sebrae

O Sebrae realizará uma maratona de negócios com foco em empresas que ainda se encontram na fase de ideação. Essa maratona consiste em uma série de capacitações durante a Campus Party. O objetivo é preparar as equipes em diversas temáticas relacionadas ao empreendedorismo e inovação.

O Sebrae também apresentará, durante o evento, o Startup 360, que fará uma analogia com as edições presenciais e se assemelhará ao espaço Startup & Makers. Os projetos selecionados receberão uma série de capacitações, oferecidas pela instituição, pós-evento.

Capture the Flag da Clearsale

Maratona de segurança, na qual os participantes têm o objetivo de quebrar sistemas, utilizando conhecimentos em linguagens de programação e data science. Os desafios acontecerão dentro da plataforma e-Flag, ambiente que permite hackeamento. Os participantes conquistam um flag a cada nível completado. O vencedor será quem realizar mais desafios, em menos tempo. Os três primeiros lugares ganharam: 5 mil, 3 mil e 2 mil reais. As inscrições estão abertas, até o dia 20 de julho, às 23:59. Inscreva-se pelo link: https://digital.campus-party.org/sao-paulo/capture-the-flag-clearsale/.

Demoday

Em parceria com a Prefeitura de São Paulo, o Demoday visa facilitar a captação de investimento para as startups, com isenção de taxa na captação de até R$500 mil, na plataforma Captable. A ação foi realizada no dia 15 de julho, mas o vídeo na integra estará disponível na plataforma Campus Verso.

O Prêmio é a conexão com mercado de investimento, visibilidade, stand na próxima CPBR física e o auxílio para capitação de investimento. Cada startup competidora teve 3 minutos para apresentar seu projeto e 5 minutos para interagir com os investidores e representantes de organizações, como a DOMO Invest, Astella Investimentos, Porto Digital, Órbi Conecta e Sai do Papel.

Palco Goiás

A praça de Goiás contará com um palco exclusivo e presencial, que em virtude da pandemia, não terá cadeiras para o público, apenas espaço para os palestrantes, com transmissão 100% online. Diretamente do Passeio das Águas Shopping, na região Norte de Goiânia, serão realizadas 39 atividades (workshops, palestras e painéis), promovidas por 13 parceiros e três secretarias de Estado.

Campus Party Digital Edition 2021

Abertura: Dia 22 de julho, às 10h30

Dias: 22, 23 e 24 de julho

Horários: 11h às 22h (dias 22/07 e 23/07) e 11h às 19h30 (dia 24/07)

Site: https://digital.campus-party.org/

Realizador – Gouvêa Ecosystem

A Gouvêa Ecosystem é composta por 17 empresas dedicadas a apoiar e promover a evolução dos negócios em 4 verticais: Consultoria, Serviço, Solução e Relacionamento. Membro do Ebeltoft Group- consórcio global com 18 empresas de consultoria especializadas em varejo e consumo em 22 países.

Patrocinadores

Enel, Petrobras, Magazine Luiza, Sebrae, Clearsale, Ford e Serpro

Apoio Institucional:

Governo de Goiás, Governo do Distrito Federal e Prefeitura de São Paulo.

Media Partners:

Globo, Mercado e Consumo, Ótima, Rádio Disney, TikTok, Estação Nerd, Best Rádio, TV Anhanguera, Maurício de Sousa Produções, Kwai, Filtr, Nerd Bunker, IGN e BuzzFeed.

Parceiros:

HandTalk, Skylar, Class, CONIF, Inova Unicamp, Mackenzie, Universidade Metodista e Agência de Inovação da UFSCar.