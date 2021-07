Prefeituras do Vale do Paraíba e Litoral Norte avançam no investimento em governos digitais

Webinar das Cidades Digitais da região reúne prefeitos, gestores e servidores de quase 50 Prefeituras nesta terça

As experiências tecnológicas das Prefeituras de Caraguatatuba, Jacareí e São José dos Campos, apresentadas nesta terça-feira (20), durante o Webinar das Cidades Digitais do Vale do Paraíba e Litoral Norte, mostram que o caminho para melhorar a prestação dos serviços públicos e desenvolver as localidades passa pela transformação digital.

Rede Cidade Digital (RCD)

Servidores de quase 50 Prefeituras participaram do evento promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) para o compartilhamento de soluções. “A pandemia acelerou a necessidade do processo de transformação digital das cidades e é por isso que estamos trazendo o máximo de informações e conhecimentos que possam auxiliar as Prefeituras nesse momento”, disse o diretor da RCD, José Marinho.

O encontro contou com a participação do coordenador-Geral de Projetos de Infraestruturas para Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Ricardo Muniz, que trouxe detalhes das políticas públicas em andamento na pasta que visam melhorar a conectividade nas cidades.

Segundo Muniz, os programas Wi-Fi Brasil e Cidades Conectadas podem ser implantados via emendas parlamentares atualmente. Outra proposta que levará conexão de internet para as localidades, acrescenta o coordenador, são os compromissos de cobertura no edital do 5G, atualmente em análise no Tribunal de Contas da União (TCU).

“Seja redes de transporte de alta velocidade para os municípios que não têm. Outra obrigação é a cobertura de rodovias federais com banda larga móvel e outra para qualquer povoado com no mínimo 600 habitantes, as empresas de telefonia que participam desse edital vão prover conectividade”, explica. “A partir do ano que vem a nossa perspectiva é que terá 5G nas capitais e ao longo dos anos, com a programação, a gente vai seguindo para cada vez mais universalizar essa cobertura”, complementa.

Prefeito de Jacareí Izaías Santana

O prefeito de Jacareí e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e Alto Tietê/Mogi (Codivap), Izaías Santana, defendeu a necessidade de cooperação tecnológica entre as cidades da região para um desenvolvimento mais igualitário. “Todo e qualquer investimento público tem que ter fundo de socialização”, comentou o prefeito.

Ele também enalteceu o mapeamento regional feito da pandemia, que trouxe dados sobre a disseminação da covid-19 nos 39 municípios. “Todos tinham as informações georreferenciadas e pudemos perceber e compreender todo o processo de crescimento da pandemia durante todo o período mais crítico”, analisou Izaías Santana. Em Jacareí, o prefeito destacou ainda um sistema de simulação de tráfego e planejamento de obras públicas. “E ao organizarmos esses dados, mediante observação por câmeras e geração de mapas, podemos ter a certeza qual é a melhor intervenção”, completou.

Caraguatatuba

Caraguatatuba, destaque em inovações como a implantação da primeira PPP de iluminação pública do Estado, também investe em tecnologia no enfrentamento da pandemia. O prefeito Aguilar Junior cita o aplicativo Vacina Caraguá, criado para o agendamento da vacinação contra a covid. “Criamos muito mais agilidade. Já passamos dos 50% da população, entre primeira e segunda dose. Ontem chegamos à marca de 84 mil doses”, ressaltou Aguilar Junior.

São José dos Campos

Destaque nacional – São José dos Campos é outro destaque do Vale do Paraíba na modernização da gestão pública. A localidade também está se credenciando para ser a primeira Cidade Inteligente do país certificada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

De acordo com o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Alberto Marques, o trabalho de qualificação deve ser finalizado até o final do ano. “Através de uma parceria com o Parque Tecnológico de São José dos Campos e ABNT, estamos fazendo a aplicação das normas que tratam justamente dos serviços disponibilizados à população, qualidade de vida aos moradores através da tecnologia, através de processos inteligentes e processos resilientes. As três normas combinadas (ISO 37120/122/123) darão a noção de maturidade de uma cidade inteligente no nosso país”, ressaltou o secretário.

O Webinar das Cidades Digitais do Vale do Paraíba e Litoral Norte teve a parceria da S. Clara Comunicação, Sonner, ClipEscola, UniCidades e Convex Net, além do apoio institucional da Codivap.

Webinar das Cidades Digitais do Vale do Paraíba e Litoral Norte

Confira o evento na íntegra: