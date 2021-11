São Paulo ficará colorida para receber a 5ª Conferência Internacional da Diversidade

Evento que acontece de domingo até quarta terá abertura iluminada com as cores do orgulho LGBTIQA+ em diferentes pontos da cidade

A exemplo do que aconteceu em 2019, a prefeitura de São Paulo vai iluminar com as cores do orgulho LGBTQIA+ o edifício sede da administração da capital paulista, o Viaduto do Chá e a Ponte Estaiada (Ponte Octávio Frias de Oliveira) para receber a 5ª edição da Conferência Internacional da Diversidade – Empresas Cultura e Turismo LGBT que terá abertura oficial neste domingo (21/11). A novidade deste ano é que a Biblioteca Mário de Andrade, sede da Conferência, também será iluminada para receber os convidados da abertura oficial do evento.

Assim que a noite cair, quem passar por estas construções icônicas e emblemáticas da cidade de São Paulo, capital da diversidade e do respeito, vestida de orgulho. “São Paulo é a capital da diversidade e temos muito orgulho disso. São a partir de ações como essa que a Prefeitura de São Paulo vem trabalhando para a construção de uma consciência coletiva que combate todo tipo de preconceito e, em especial, à LGBTfobia”, celebra João Cury Neto, Secretário Executivo de Relações Institucionais.

5ª Conferência Internacional da Diversidade

A 5ª Conferência Internacional da Diversidade – Empresas, Cultura e Turismo LGBT é um evento com extensa programação de painéis, palestras, mesas redondas e ações da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil que, em 2021, inova ao se basear em três pilares: Mercado Empresarial, Turismo e Cultura.

O público poderá acompanhar a extensa programação na Biblioteca Mário de Andrade (inscrições gratuitas pelo link) ou através da transmissão pelo facebook da entidade.

LGBTIQA+

Para Ricardo Gomes, Presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, organizadora do evento, é uma honra ter o evento reverenciado e chancelado pela cidade de São Paulo: “Muito nos orgulha ter esta parceria duradoura e contínua com a Prefeitura de São Paulo e com tantas Secretarias. Iluminar estes prédios com as cores do arco-íris, que simboliza o orgulho de sermos quem somos, significa mostrar ao mundo que aqui se declara que respeitamos a diversidade, todos os dias do ano”.