São José dos Campos recebe El Grand Clownbaret

O espetáculo circense será apresentado gratuitamente no dia 04 de junho na Casa de Cultura Cine Santana.

Em junho tem espetáculo? Tem sim, senhor! Ao menos na Casa de Cultura Cine Santana, que receberá o espetáculo circense El Grand Clownbaret. As apresentações são gratuitas e acontecem no dia 04 de junho às 15h e 19h (tem que chegar com antecedência para garantir seu ingresso).

O espetáculo traz uma releitura, em grande estilo, do repertório de 14 anos de trajetória da Cia Clownbaret. Dirigido por Gabi Winter, o projeto homenageia não só o ofício da palhaçaria, mas exalta também a importância da arte, do sonho, da fantasia e da alegria! Com músicas autorais tocadas por uma banda composta por 5 musicistas, El Grand Clownbaret traz para a cena o universo da magia, e do mistério, cheio de figuras excêntricas e engraçadas. Uma fera perigosa que nunca aparece, inimitáveis imitadores, mulheres” imorríveis”, um festival de bonecos inteligentes, número de magia acompanhado por garrafas sonoras e muita luz, e finalmente, o clássico Can Can. São 10 artistas em cena e uma equipe técnica de 4 pessoas, entre técnicos de luz e som e contrarregras.

Estas apresentações são fomentadas pelo PROAC N° 8/2022 – Circo / Circulação de Espetáculo. São José dos Campos encerra este ciclo de apresentações, que começou pelas cidades de Embu das Artes, Cajamar, São Paulo e Valinhos.

O quê: El Grand Clownbaret

Quando: 04/06 às 15h e 19h

Onde: Casa de Cultura Cine Santana

Endereço: Avenida Rui Barbosa 2005 – Santana

Para quem: Não recomendado para menores de 10 anos

Sobre a companhia Clownbaret

O Clownbaret é uma companhia paulistana criada em 2009 que desenvolve a sua pesquisa na linguagem da palhaçaria. Nasceu sendo um cabaré mensal e estruturou-se com um elenco fixo menos de um ano depois.

Hoje a companhia conta com 07 espetáculos em seu repertório, entre eles: “Máquina de Brasilidades”, “Catadora de Ilusões”, “Aula Show – A Transformação na Palhaça” e “Beiradinha do Mundo”. No decorrer destes anos o Clownbaret percorreu vários festivais (Festival Mundial de Circo, Festival Internacional de Circo, Festival Paulista de Circo, Festivais de Mulheres Palhaças, Festival de Cenas Cômicas, Palhaçada Geral, Viradas Culturais, Satyrianas) e circuitos culturais Brasil afora.

Casa de Cultura Cine Santana