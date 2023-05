SESC SÃO PAULO SE PREPARA PARA INAUGURAR 12 NOVAS UNIDADES EM TODO O ESTADO NOS PRÓXIMOS DEZ ANOS

Plano de expansão visa aumentar a oferta e o acesso da população às manifestações culturais, às atividades físicas e esportivas, à saúde e à alimentação, ao turismo social e demais áreas de atuação, com a perspectiva da educação não formal para o desenvolvimento das pessoas, da primeira infância à terceira idade; instituição planeja abrir mais 12 novos centros socioculturais no estado e implementar melhorias na estrutura predial de outros sete endereços já em funcionamento, com obras na capital, região metropolitana e interior

No estado mais populoso do país, com mais de 46 milhões de habitantes, o Sesc São Paulo, que tem por missão proporcionar o bem-estar e a qualidade de vida em caráter permanente a toda a população, sejam os trabalhadores, suas famílias e a comunidade, vai inaugurar mais 12 unidades, além de reformar e ampliar a estrutura de outras sete unidades no estado. A estimativa é de que todas as obras estejam concluídas nos próximos dez anos.

As novidades na capital englobam a aquisição de novos terrenos e prédios para a inauguração de centros culturais e desportivos em Sapopemba e São Miguel Paulista (zona leste), Casa Verde e Pirituba (zona norte), o prédio onde funciona a Fecomércio e que vai se chamar 14 Bis, um edifício no centro da cidade para receber a nova sede administrativa do Sesc e o Teatro Brasileiro de Comédia – TBC (centro). Três endereços dessa lista já abrem ao público no segundo semestre deste ano, com funcionamento parcial ou em instalações provisórias: Casa Verde, 14 Bis e o edifício sede do Sesc São Paulo. E o Parque Dom Pedro II, localizado entre as avenidas do Estado, Mercúrio e a Praça São Vito que em 2021 desmobilizou a sua estrutura temporária onde ocorriam as atividades regulares da programação, para olhar para o futuro e iniciar as obras de construção da unidade definitiva.

Na região metropolitana, o Sesc também já tem o terreno em São Bernardo do Campo, e a unidade será inaugurada nos próximos anos. Já no interior, mais três cidades passam a contar com uma unidade do Sesc: Franca, Limeira e Marília.

Há ainda as unidades que já oferecem programação e que estão em obras – ou em vias de iniciar os trabalhos – para ampliação ou melhoria das instalações. Na capital e região metropolitana, Campo Limpo (zona sul), Mogi das Cruzes e Osasco. No interior, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto e Taubaté.

Quem frequenta as unidades constata que o Sesc tem por vocação valorizar as pessoas, oferecendo um ambiente humanizado e acolhedor. Projetadas com a finalidade de estimularem a convivência criativa e democrática, suas instalações são uma extensão dos espaços públicos das cidades ou mesmo uma ruptura, revelando também outras possibilidades de convívio social. E essa nova etapa do plano de desenvolvimento institucional visa ocupar regiões que passam por transformações, na qual a presença de uma unidade Sesc possa trazer benefícios para a população que ali vive e circula diariamente.

A abertura de novos endereços do Sesc também tem outro papel importante do ponto de vista de manutenção da memória: a recuperação e reabertura de prédios tombados por órgãos de preservação do patrimônio histórico e artístico para que o público, atraído pelas manifestações culturais, atividades físicas e esportivas e as demais áreas de atuação do Sesc, tenha a oportunidade de reocupar e utilizar novamente esses espaços.

Para o diretor do Sesc SP, Danilo Santos de Miranda, quase 40 anos à frente da instituição, o plano de expansão da rede “resulta de uma ação estratégica para alcançar novos públicos e oferecer a oportunidade de crescimento pessoal, de maior participação social e acesso aos bens culturais. Por isso, o Sesc responde de forma coerente com os anseios de uma sociedade em transformação, que percebe e valoriza a importância da atuação e presença da Instituição em suas comunidades.”

Nesta etapa do plano de expansão institucional, os terrenos das futuras unidades foram adquiridos pelo Sesc São Paulo, doados ou concedidos pelas prefeituras municipais, para a implantação de novos centros socioculturais da instituição.

+ Emprego e Renda

A presença do Sesc em mais municípios e regiões da capital vai impactar diretamente na geração de empregos e renda locais. A instituição estima criar milhares de novas vagas de trabalho, direto e indireto, para atuarem em toda a cadeia de operação para seu funcionamento. No último balanço da instituição, de dezembro de 2022, o Sesc São Paulo registrava quase 8 mil empregados efetivos em seu quadro.

+ Público

Só em 2022, as 40 unidades em todo o estado registraram mais de 15 milhões de frequentadores, enquanto os conteúdos nas plataformas digitais do Sesc São Paulo atingiram quase 85 milhões de visualizações.

+ Sesc na Capital e Grande São Paulo

Com 22 milhões de habitantes de acordo com a prévia do último Censo divulgada pelo IBGE em dezembro de 2022, a Grande São Paulo registrou um crescimento de 11% de sua população se comparado com o último Censo de 2010 – à época eram 19,6 milhões de habitantes. Com o aumento de novos moradores na capital e em outras 38 cidades da região, a Grande São Paulo concentra, hoje, quase 50% da população de todo o estado.

Na zona leste da capital, a mais populosa de São Paulo, vai ter unidade no bairro de Sapopemba, cujo terreno de 15.640 metros quadrados o Sesc acaba de adquirir. O próximo passo é a definição do projeto e início das obras; em São Miguel Paulista, as instalações irão ocupar uma área de mais de 45 mil metros quadrados.

A zona norte vai ganhar mais duas unidades do Sesc: no bairro da Casa Verde, que abre ao público já no segundo semestre deste ano, com instalações provisórias que irão ocupar 14 mil metros quadrados; e em Pirituba, que terá mais de 47 mil metros quadrados de área construída, incluindo a quase centenária Casa de Nassau, imóvel onde funcionava o antigo clube holandês, lembrado por suas grandiosas festas e solenidades no auge de suas atividades, que agora será restaurado.

Na zona sul da capital, a novidade é a construção da unidade definitiva do Campo Limpo, que já funciona e seguirá aberta durante as obras para o público usufruir dos espaços esportivos, dos serviços de saúde e alimentação e das atividades artístico-culturais. A futura unidade terá 38 mil metros quadrados de área construída.

No centro de São Paulo, o Sesc estará com unidades em mais três endereços. O 14 Bis, que ocupará o atual prédio da sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a Fecomércio, sendo que dois deles já são destinados ao Centro de Memórias do Sesc e ao Centro de Pesquisa e Formação, que permanecem no local. O Teatro Raul Cortez, com capacidade para 513 lugares, também passa a ter a sua programação gerida pelo Sesc.

O tradicional edifício João Brícola, localizado em frente ao Theatro Municipal, será a nova Sede administrativa da instituição. O local que por décadas, até o final dos anos 1990, abrigou a loja do Mappin, passa a ser gerenciado pelo Sesc e o pavimento térreo será aberto ao público já no segundo semestre deste ano.

E a futura unidade do Sesc TBC – Teatro Brasileiro de Comédia, viabilizada em parceria com a Funarte (Fundação Nacional de Artes), que prevê a revitalização do prédio no bairro do Bixiga, que foi sede da companhia de teatro que marcou a história das artes cênicas nos anos 1950 e 1960, tombada nos anos 1980. O contrato de cessão estipula um prazo de 35 anos para ocupação do espaço pelo Sesc, podendo ser renovado por igual período.

Além destes novos endereços no centro da capital, o Sesc segue com as obras para a construção da unidade definitiva do Parque Dom Pedro II, localizado em frente ao Mercado Municipal, no Brás, e que terá 30 mil metros quadrados.

Na região metropolitana vai ter unidade do Sesc em São Bernardo do Campo, em área de mais de 28 mil metros quadrados; em Mogi das Cruzes, na área do antigo Centro Esportivo do Socorro, onde desde novembro de 2021 já há programação do Sesc nas instalações provisórias; e Osasco, município em que o Sesc já se faz presente com programação em espaços provisórios e de parceiros e que irá contar com um novo centro cultural e desportivo.

+ Sesc no interior

Mais três cidades do interior irão ingressar na rede Sesc. Em Franca, onde as obras estão bem adiantadas, as futuras instalações vão ocupar uma área de mais de 35 mil metros quadrados e a inauguração está prevista para 2024. No município de Marília, a nova unidade terá 22 mil metros quadrados de área construída. Outra cidade que irá contar com uma unidade do Sesc é Limeira. Por lá, serão 32 mil metros quadrados de área construída.

Outras quatro unidades do interior irão passar por projetos de melhoria e ampliação do espaço físico. Inaugurada em 1966, a unidade do Sesc em Ribeirão Preto é uma das mais longevas da rede e o projeto arquitetônico de autoria de Oswaldo Correa Gonçalves vai passar por reforma e ganhar um novo edifício, mais moderno, que somados terão mais de 23 mil metros quadrados de área construída.

O Sesc Taubaté, no Vale do Paraíba, segue com as obras de ampliação para a construção de um Teatro e uma Comedoria. A unidade vai ganhar mais 23 mil metros quadrados e os trabalhos por lá devem ser concluídos até o segundo semestre de 2024. Já na unidade de Registro, no Vale do Ribeira, será construído um parque aquático, uma clínica odontológica e um espaço expositivo. Uma ampliação com mais de 8,5 mil metros quadrados com prazo de entrega até o segundo semestre de 2025. Ambas as unidades, em Taubaté e Registro, permanecem abertas ao público em pleno funcionamento de suas atividades.

Tem também o Sesc Presidente Prudente que já oferece uma estrutura com piscinas, quadras poliesportivas e programação cultural e que está em fase de elaboração de projeto para ampliação da unidade, com o intuito de complementar a oferta de serviços e atividades. Os detalhes do projeto e o cronograma serão divulgados em breve.

Sobre o Sesc São Paulo

Com 76 anos de atuação, o Sesc – Serviço Social do Comércio conta com uma rede de 40 unidades operacionais no estado de São Paulo e desenvolve ações com o objetivo de promover bem-estar e qualidade de vida aos trabalhadores do comércio, serviços, turismo e para toda a sociedade. Mantido pelos empresários do setor, o Sesc é uma entidade privada que atua nas dimensões físico-esportiva, meio ambiente, saúde, odontologia, turismo social, artes, alimentação e segurança alimentar, inclusão, diversidade e cidadania. As iniciativas da instituição partem das perspectivas cultural e educativa voltadas para todas as faixas etárias, com o objetivo de contribuir para experiências mais duradouras e significativas. São atendidas nas unidades do estado de São Paulo cerca de 30 milhões de pessoas por ano. Hoje, aproximadamente 50 organizações nacionais e internacionais do campo das artes, esportes, cultura, saúde, meio ambiente, turismo, serviço social e direitos humanos contam com representantes do Sesc São Paulo em suas instâncias consultivas e deliberativas. Mais informações, clique aqui.

Ficha técnica

Capital

Sesc Casa Verde – unidade provisória

Avenida Casa Verde, 327, Jardim São Bento [zona norte]

Projeto: +K Arquitetos Ltda.

Arquiteta: Keila Costa

Construtora: Tetrabase Engenharia

Área total construída: 14.000 metros quadrados

Abertura da unidade provisória: segundo semestre de 2023

Sede Sesc São Paulo – Edifício João Brícola

Praça Ramos de Azevedo, 131, República [centro]

Projeto: a contratar

Arquiteto: a contratar

Construtora: a contratar

Área total construída: 15.000 metros quadrados

Término das obras: 2027

Abertura do pavimento térreo: segundo semestre de 2023

Sesc 14 Bis

Rua Dr. Plinio Barreto, 285, Bela Vista [centro]

Projeto: a contratar

Arquiteto: a contratar

Construtora: a contratar

Área total construída: 20.404 metros quadrados

Abertura dos primeiros andares: segundo semestre de 2023

Término das obras: 2026

Sesc Parque Dom Pedro II

Praça São Vito, s/n, Brás [centro]

Projeto: Una BV Arquitetos

Arquitetos: Fábio Valentin e Fernanda Barbara

Construtora: Jota Ele Construções Civis S.A.

Área total construída: 30.645 metros quadrados

Término das obras: segundo semestre de 2025

Sesc Campo Limpo

Rua Nossa Sra. do Bom Conselho, 120, Campo Limpo [zona sul]

Projeto: Associação Escola da Cidade

Arquitetos: Marta Moreira e Alvaro Puntoni

Construtora: a contratar

Área total construída: 38.080 metros quadrados

Término das obras: segundo semestre de 2027

Sesc Pirituba

Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 4123, Vila Pirituba [zona norte]

Projeto: Bloch Arquitetura

Arquitetos: Luiz Bloch e Heloisa Herkenhoff

Construtora: a contratar

Área total construída: 47.295 metros quadrados

Término previsto das obras: segundo semestre de 2027

Sesc São Miguel Paulista

Avenida Pires do Rio, 1349, São Miguel [zona leste]

Projeto: Levisky Arquitetos Associados

Arquiteta: Adriana Levisky

Construtora: a contratar

Área total construída: 45.779 metros quadrados

Término das obras: primeiro semestre de 2028

Sesc TBC – Teatro Brasileiro de Comédia

Rua Major Diogo, 315, Bela Vista [centro]

Projeto: Liba Arquitetura

Arquiteto Alexandre Liba

Construtora: a contratar

Área total construída: 4.428 metros quadrados

Término das obras: primeiro semestre de 2029

Sesc Sapopemba

Endereço: Rua Antonio de França e Silva [zona leste]

Projeto: a contratar

Arquiteto: a contratar

Construtora: a contratar

Grande São Paulo

Sesc São Bernardo do Campo

Avenida Lucas Nogueira Garcez, 666, Centro

Projeto: Brasil Arquitetura

Arquitetos: Marcelo Ferraz e Francisco Fanucci

Construtora: a contratar

Área total construída: 28.320 metros quadrados

Término das obras: segundo semestre de 2026

Sesc Mogi das Cruzes

Rua Rogerio Tacola, 118, Socorro

Projeto: a contratar

Arquiteto: a contratar

Construtora: a contratar

Sesc Osasco

Sesc Osasco – Construção de novo centro cultural e desportivo

Endereço: em tratativas com a Prefeitura Municipal

Projeto: em revisão

Arquiteto: a contratar

Construtora: a contratar

Interior

Sesc Franca

Avenida Alonso Y Alonso, 3071, Prolongamento Jardim Paulista

Projeto: Consórcio SIAA e Apiacás

Arquitetos: César Shundi Iwamizu, Bruno Salvador e Anderson Fabiano Freitas

Construtora: JZ Engenharia e Comércio Ltda.

Área total construída: 35.555 metros quadrados

Término das obras: primeiro semestre de 2024

Sesc Taubaté

Sesc Taubaté – Construção do Teatro e da Comedoria

Avenida Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto, 1264, Jardim da Luz

Projeto: Botti & Rubin Arquitetos e KSM Arquitetos Associados

Arquitetos: Alberto Rubens Botti, Mark Bóris Rubin e Simoni Waldman Saidon

Construtora: Omar Maksoud Engenharia Civil Ltda.

Área total construída: 23.019 metros quadrados

Término das obras: segundo semestre de 2024

Sesc Marília

Rua Antônio Galina, 122, Jardim Portal do Sol

Projeto: Teuba Arquitetura e 1:2 Arquitetura

Arquitetos: Christina de Castro Mello, Juliano Barros e Priscila Lima

Construtora: Emobrel Engenharia e Construções

Área total construída: 22.383 metros quadrados

Término das obras: segundo semestre de 2025

Sesc Registro

Sesc Registro – Construção do parque aquático, da clínica odontológica e do espaço expositivo

Avenida Prefeito Jonas Banks Leite, 57, Vila Alay Jose Correa

Projeto: Brasil Arquitetura

Arquitetos: Marcelo Ferraz e Francisco Fanucci

Construtora: a contratar

Área total construída: 8.576 metros quadrados

Término das obras: segundo semestre de 2025

Sesc Limeira

Via Luis Varga, 500, Gleba Beatriz

Projeto: Consórcio Grupo SP + JPG + PMR

Arquitetos: Álvaro Puntoni, João Sodré, José Paulo Gouvea e Pedro Mendes da Rocha

Construtora: Construtora SIAL Engenharia

Área total construída: 32.285 metros quadrados

Término obras: primeiro semestre de 2027

Sesc Ribeirão Preto

Sesc Ribeirão Preto – Reforma e construção de novo prédio

Rua Tibiriçá, 50, Centro

Projeto: Consórcio SIAA e Helena Yuob

Arquitetos: César Shundi, Helena Ayoub e Eduardo Gurian

Construtora: a contratar

Área total construída: 23.527 metros quadrados

Término previsto das obras: segundo semestre de 2027

Sesc Presidente Prudente

Sesc Presidente Prudente – ampliação dos programas

Rua Alberto Peters, 111, Jardim das Rosas

Projeto: a contratar

Arquiteto: a contratar

Construtora: a contratar