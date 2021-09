São José realiza Feira LogVale nos dias 22 e 23 de setembro

A Prefeitura de São José dos Campos realiza nos próximos dias 22 e 23 de setembro a 3ª edição da LogVale 2021 (Feira de Logística e Comércio Exterior da RM Vale). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na plataforma digital criada especialmente para o evento.

Parque Tecnológico de São José dos Campos

A feira será realizada das 14h às 19h, em formato híbrido. Até 100 pessoas poderão participar presencialmente das atividades da LogVale, que será realizada no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Os demais inscritos acompanharão as palestras e os debates online.

As inscrições podem ser feitas sem limitação de participantes na modalidade online. Na plataforma digital, também é possível ter acesso a programação completa da feira e obter outras informações.

Também serão disponibilizados na plataforma um total de 25 estandes virtuais para exposição de produtos e serviços.

Prefeitura de São José dos Campos

A Feira LogVale, organizada pela Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, tem como objetivo movimentar o setor de logística de toda a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que possui localização e infraestrutura privilegiadas.

Feira LogVale

A feira congrega e reúne investidores e empresas, intensificando a geração de novos empregos e aquecendo a economia da RM Vale.

Em suas edições anteriores, a LogVale recebeu mais de 1.200 pessoas, 60 expositores e movimentou negócios da ordem de US$ 500 mil.

O público-alvo do evento são executivos de empresas de logística, comércio exterior, transporte, operadores logísticos, despachantes aduaneiros, entre outros interessados.

Programação

Essa será a terceira edição da feira e sua consolidação faz parte do Plano de Gestão 2021/2024, que também prevê a implantação de um Plano Diretor de Logística.

Além da exposição de produtos e serviços do setor, também estão previstas na LogVale deste ano palestras, debates técnicos, networking e outras atividades.

No primeiro dia do evento, no dia 22, está prevista a realização de cinco palestras e um debate técnico com quatro convidados sobre os impactos da concessão do aeroporto Urbano Stumpf na logística e no comércio exterior.

No segundo dia, serão realizadas mais 5 palestras e o painel técnico vai discutir os reflexos da desestatização do Porto de São Sebastião pelo ponto de vista da logística

