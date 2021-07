SANTO ANDRÉ ATRAI MASSAGISTAS E TORNA-SE MERCADO PROMISSOR PARA TRATAMENTOS ALTERNATIVOS

Esta cidade do ABCD paulista despertou em seus moradores e visitantes interesse em investir em mais qualidade de vida. Para tanto, incentivou a abertura de espaços terapêuticos que são verdadeiros spas urbanos para relaxamento, bem-estar e momentos de prazer

Encravado no coração do ABCD – que até poderia incluir “M” de Mauá nesta sigla –, o município de Santo André tem chamado a atenção nos últimos anos por incentivar o surgimento de estabelecimentos voltados ao bem-estar e à saúde.

Observado em todo Brasil, o crescimento deste mercado, especialmente os segmentos de clínicas de massagem e spas urbanos, tem sido motivado por que as pessoas estão cada vez mais buscando terapias alternativas que as ajudem a aliviar dores e a minimizar estresse, cansaço e até depressão.

Com alto índice de desenvolvimento humano (IDH de 0,815) e com 721 mil habitantes, Santo André é considerada a sétima cidade com melhor qualidade de vida do estado de São Paulo. Para tanto, tem também atraído a atenção de massagistas em Santo André e massoterapeutas especializados em massagens terapêuticas e sensuais.

Entre as mais procuradas por quem precisa aliviar tensões e dores musculares, a massagem sueca é aplicada no corpo inteiro, combinando movimentos longos e fluidos, circulares profundos, acompanhados com vibrações e batidas.

Igualmente popular, a massagem ayurvédica é realizada com óleos vegetais e essenciais, preparados com ervas medicinais. O massagista usa movimentos de tração e alongamentos, estimulando pontos e órgãos vitais.

Já a terapia com pedras aquecidas melhora o fluxo sanguíneo e alivia a dor no corpo. É indicada para pessoas que sofrem com dores e tensões musculares ou que apenas precisa relaxar. As pedras são colocadas em determinados pontos do corpo, e paralelamente o terapeuta realiza a massagem, por meio de pressão suave.

Usado para prevenir e diminuir o estresse, o shiatsu atua para minimizar a ansiedade, a artrite, as dores nas costas, a constipação, as dores de cabeça, além de combater a insônia, os problemas menstruais, a dor no pescoço e ombro, a síndrome pré-menstrual, a ciática e a sinusite.

Sensuais

Os moradores de Santo André e das cidades da vizinhança também encontram uma série de terapias sensuais, a exemplo da sensitive, tailandesa, nuru e tântrica.

Para começar, a massagem sensitive é aplicada para estimular as zonas erógenas de homens e mulheres. A técnica promove movimentos contínuos e suaves, além de toques com as pontas dos dedos. Ela ajuda a eliminar tensões e promover uma conexão física, emocional e energética.

No mesmo caminho, a massagem tailandesa é voltada a pessoas que buscam uma forma de atividade mais ativa, com vistas a reduzir a dor e o estresse. Melhora a flexibilidade, a circulação e os níveis de energia. Completa, ela atua em todo o corpo usando uma sequência de movimentos semelhantes ao alongamento iogue. O terapeuta usa as palmas das mãos e os dedos para aplicar uma pressão firme no praticante.

Técnica de massagem japonesa, a nuru ainda é pouco conhecida no Brasil, mas começa a ter adeptos. É realizada com um ou mais massagistas, nus e cobertos com uma loção de massagem incolor e inodora, que se esfregam contra o corpo do paciente. Isto alivia o estresse, relaxa a musculatura, desintoxica o organismo, provoca maiores sensações de prazer.

Por outro lado, a massagem tântrica é muito conhecida. A técnica proporciona diversos benefícios, inclusive despertando a sexualidade e ajudando a resolver bloqueios emocionais e favorecendo o autoconhecimento do corpo.

Esta técnica milenar leva em consideração o corpo em seus pontos vitais, que são ativados durante a massagem corporal por meio de uma leve pressão de pontos específicos.