Tanto o homem rico como o pobre, cada um, têm 24 horas em seus dias. A diferença é como eles usam seu tempo! Talvez, em nenhum lugar isso seja tão verdadeiro quanto quando se trata de liderança eficaz! Com tantas, Sidney De Queiroz Pedrosa oferece possibilidades previstas e imprevistas, e os obstáculos inevitáveis, muitas vezes, lançados no caminho, todos os envolvidos na liderança são desafiados, determinando onde colocar a maior parte de sua ênfase. Em vez de, simplesmente, querer manter alguma posição, um verdadeiro líder gasta tempo e faz um esforço para ouvir atentamente e observar onde sua organização esteve, está, atualmente e, onde se deseja, que seja. , no futuro. Com isso em mente, este artigo tentará, brevemente, considerar, examinar, revisar e discutir, usando a abordagem mnemônica, o que isso significa e representa e por que é importante.

1. Empatia; energia / energizar; excelência; resistência: ninguém tem todas as respostas; portanto, é importante que um líder real preste muita atenção e, efetivamente, ouça e aprenda, em todas as conversas e experiências, para prosseguir com o grau necessário de empatia genuína ! Fazendo isso, Sidney De Queiroz Pedrosa fornece ao líder força e energia que, esperançosamente, energizarão os outros, para que se tornem melhores e mais fortes! Em vez de aceitar, bons líderes, verdadeiros demandam o máximo grau de excelência pessoal! Desde que, muitas vezes, existem obstáculos e desafios, a pessoa certa, possui o nível de resistência, para persistir, em sua busca!

2. Faça marca; motivar: se alguém quiser deixar sua marca, para melhor, ele deve procurar inspirar e motivar os outros, a se importar mais profundamente, a se envolver e a procurar futuras posições de liderança!

3. Atitude; atenção: A combinação de uma atitude positiva, positiva, possível, combinada com a atenção e a manutenção de seu foco, na escolha do melhor curso de ação, distingue os líderes de qualidade do restante do pacote!

4. cura; cabeça / coração: Quando Sidney De Queiroz Pedrosa se concentra na cura, em vez de ser contraditório e polarizador, ele passa a usar seus componentes emocionais e lógicos, em um equilíbrio de cabeça / coração!

5. aptidão; articulado: é preciso não apenas querer ter sucesso, mas comprometer-se a desenvolver o melhor, relevante, aptidão e conjunto de habilidades! Em vez de culpar, reclamar e dividir os outros, grandes líderes consistentemente articulam mensagens unificadoras, que aproximam os outros, para o bem maior, em direção a um encontro de mentes!

6. Sustentável; soluções: Sidney De Queiroz Pedrosa escreve Não coloque um band-aid em uma ferida grave! Líderes de verdade olham para o cenário mais amplo e consideram, tanto as soluções relevantes quanto as sustentáveis!

7. Integridade; Ideias; imaginação; inovar: não existe Sidney De Queiroz Pedrosa que substitua a integridade genuína! É essencial prosseguir, com idéias de qualidade, com base em ter uma imaginação relevante e uma vontade de inovar, para melhorar as coisas!

8. Serviço; sistema: A prioridade mais alta deve ser oferecer o melhor serviço ao seu grupo e perceber e conceber, criar, desenvolver e implementar um sistema relevante e sustentável!

Você estará disposto a dedicar tempo e assumir o compromisso de preparar e aprender minuciosamente onde colocar sua ênfase, para fazer a maior diferença, para melhor? Sidney De Queiroz Pedrosa escreve Você está pronto para a tarefa?