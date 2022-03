Como estruturar seu blog corporativo?

Para todo negócio que tem um site bem estruturado e as mídias sociais como os principais recursos de divulgação, bem como autonomia no mercado, ter o blog corporativo à favor do empreendimento é uma boa ideia de narrativa em qualquer segmento mercadológico.

Esse espaço deve ser destinado com exclusividade para a comunicação do público com a marca, produtos e serviços. Trabalhando assuntos que sejam interessantes para ambos, esse tipo de canal aborda valores ou outras questões diretas.

O reconhecimento no meio digital deixa a estratégia de forma mais confiante, ademais, a concorrência também pode ser deixada de lado se bem estruturada com autoridade da marca.

Tendo um conteúdo mais relevante, todo o desenvolvimento entre o marketing de relacionamento e o público se torna mais visto. Atração e oportunidades são duas categorias essenciais para que haja expansão dos negócios e mais alcance na internet.

Entre um nicho e outro, construção de casas de alvenaria preço, demolição de estruturas, etc., são assuntos que precisam de uma autonomia para falar no mercado de materiais de construção, por exemplo.

E para ganhar mais nome no mercado, o blog corporativo garante mais engajamento com os clientes e potenciais parcerias, concluindo com mais redes de contatos. Essa interação está ligada à maneira como as empresas pensam em expandir e ficar mais forte ainda.

Desde muito tempo o marketing digital tem crescido com muita credibilidade entre as corporações, entre as práticas de SEO e UX (experiência do usuário), planejamento de postagens e textos de valor para os leitores.

Entre blogs e sites, os dois podem ser grandes diferenciais se bem colocados nos websites. Alguns fatores distinguem um do outro, até porque o propósito de cada um é diferente, ambos estratégias de marketing.

Como criar um blog?

Caso a empresa de sistemas de alarme residencialjá tenha um site, o uso da mesma hospedagem fica mais facilitada, configurando-o em subpastas dentro do próprio site. Mas caso não haja um site otimizado para inbound marketing, será necessário ter um serviço.

É possível escolher empresas que oferecem esses serviços e os recursos são similares. Os conteúdos precisam ser originais e inovadores, também para que os buscadores do Google identifiquem cada um como material significativo diante do segmento abordado.

Entre os principais motivos para a criação de um blog corporativo estão: manter o público informado sobre o negócio entre as novidades e campanhas, ótima ferramenta para gerar tráfego orgânico, links internos, captação de contatos e aumento da visibilidade.

Uma empresa de telefonia voip, por exemplo, vai depender da comunicação mais assertiva. Entre identificação do público, compreensão da real necessidade para a solução dos problemas, imagem e soluções de marketing de conteúdo.

A principal diferença de um blog para o site é que o segundo precisa de uma atualização constante. A ideia inicial na criação dos blogs vem da concepção de um diário, por isso a necessidade de receber novas publicações, preferencialmente todos os dias.

Ter um blog corporativo é mais uma chance poderosa de marketing de uma forma criativa e inovadora de educar a audiência e conscientizá-la com grandes ideias e insights, deixando uma comunidade mais engajada.

Resultados positivos com essa alternativa

Os resultados tendem a ser mais positivos conforme o blog corporativo vai atingindo um número considerável de visitantes. Esse canal é uma ótima ferramenta de comunicação mais leve, sem que haja muita necessidade de uma linguagem formal.

Independentemente do posicionamento do ramo de trabalho ou tamanho da empresa, desde a publicação das qualidades e funcionalidades de uma chapa de acrílico,ou mesmo auxílio para as pessoas de como encarar uma jornada dupla de trabalho com consultorias.

Alinhado com a ideia de blog corporativo estão as publicações necessárias para as redes sociais, ampliando a visibilidade do negócio e consequentemente o tráfego de forma orgânica, por isso a importância de ter uma página corporativa direcionada.

O conceito de persona é aplicável para o cliente ideal que seja impactado e traga resultados, no caso de uma clínica médica que mantém os conteúdos para tirar dúvidas, mostrar origem de alguns sintomas, as suas variáveis e assim sucessivamente.

Centro de comando de motores,também é compatível com os meios digitais entre as plataformas, se o empenho for descrever as funções, garantias para automóveis de grande, médio ou pequeno porte, como exemplo.

Para todos os nichos, o funil de vendas também será garantido, pois seguem com os padrões de ranqueamento, nos resultados e análises mensais. Incluindo também o estudo da concorrência, se necessário utilizando de técnicas antigas que deram certo.

O lado visual implica em boas escolhas de design e identidade visual, para isso as escolhas corretas dos temas, porém nem tudo o que funciona em uma plataforma digital específica significa que vai dar certo da mesma forma em outras.

Se o assunto é template otimizado para todos os tipos de uso, pagos ou gratuitos, esse processo é bem simples, um blog ou site disfuncional não saberá comunicar ao certo e guiar o usuário ao que realmente importa.

Fundamentos do blog corporativo

O mecanismo de busca através do blog é um referencial entre as grandes marcas consolidadas no mercado, toda a estrutura precisa estar organizada para ter êxito e guiar os usuário para conversões.

Muitas empresas escolhem erroneamente aderir aos blogs como repositórios de produtos e conteúdos, desperdiçando a ótima ferramenta de oportunidade para assim gerar e nutrir mais leads.

Pois bem, entre os principais pontos para criar um blog corporativo, estão os seguintes:

Defina e conheça o público-alvo;

Seja relevante;

Boa estruturação de um blog;

Utilização das palavra-chaves buscadas;

Revisão de conteúdos antes da postagem;

Conteúdos mais atrativos;

Utilização dos recursos de SEO;

Análise de desempenho.

Ter barra de pesquisa, aparência agradável para leitura, utilização de cores neutras e captação de clientes com assinaturas dos e-mails, são táticas especiais para dar andamento aos mais variados posts que precisam de mais credibilidade.

A definição do nome do blog deve estar entre as primeiras decisões nos planos de negócios da elaboração de um blog. Isso porque dará mais direcionamento sobre os principais assuntos a tratar entre as telas e exposições.

Além da escrita mais coesa transmite mais segurança ao leitor, por isso o tópico bem colocado de revisão e os links internos aumentam as chances de novos inscritos. Com isso, é visto que quanto mais criação de conteúdos, maiores chances para visibilidade.

Erros mais comuns na criação de um blog

Entre tantas tarefas dentro das plataformas digitais, os erros mais comuns acontecem simplesmente por falta de informações necessárias e também recursos para otimizar a qualidade do que está sendo criado e revisado.

Evitando cada um desses erros, não há dúvidas de que as chances de reconhecimento dobram e fazem do blog um local digital acessível e instigante a cada novo visitante que passa a conhecer.

Sem estigmas que são erros apenas de iniciantes, todos gestores até os mais experientes, ainda podem estar cometendo e nem sabem. Quanto mais direta a comunicação, melhor o público se identifica com a mensagem que quer ser passada e respeitada.

Então, entre os erros mais comuns estão os seguintes:

Escolhas erradas de tópicos;

Não publicar frequentemente;

Conteúdo mal formatado;

Títulos pouco interessantes;

Usar o blog para propagandas;

Não atualizar o blog frequentemente;

Publicar conteúdos repetidos ou irrelevantes.

Usar links errados ou inválidos.

Manter um blog corporativo vai exigir cuidado, como em um serviço de demolição,reconhecer cada ponto-chave para publicar diretamente o que o leitor quer saber e resolver, isso pode ser facilmente feito com a definição de assuntos e abordagens.

A autoridade digital tem deixado o público da internet cada dia mais exigente, a ponto de seguirem apenas marcas que correspondem com os desejos, com novas demandas de negócios e assuntos menos genéricos.

Sabendo que todo conteúdo precisa ser de alta qualidade, entre imagens, áudios, gráficos e vídeos, é preciso verificar se a pauta traz todos os detalhes no título e se se encaixa no tópico de conteúdo mal formatado que precisa ser evitado, colocado um pouco mais acima.

Caso o assunto seja a climatização de ambientes,todo o referencial precisa voltar para esse termo, desde que não fique massivo e incoerente com a proposta do blog empresarial, para isso um feedback pode assegurar de que a ideia está sendo bem desenvolvida.

Para haver uma melhora na organização de resultados, a melhor forma de saber se está atingindo o sucesso desejado é a partir de uma análise do que é certo e do que está errado e precisa de uma avaliação mais criteriosa.

Marketing e blog corporativo, juntos

Entre as principais KPIs (indicadores de chaves de desempenho) estão: os artigos mais acessados, tempo de permanência na página do blog, principais páginas de saída, tudo através de ferramentas do próprio google de forma gratuita e eficiente.

Após esta análise é tido com mais clareza do que é necessário realizar, sites de alugar guindaste também optam por escolher essa ferramenta, Google Analytics e coincidir com os planos iniciais do negócio.

Entre as melhorias periódicas que podem ser adquiridas com o tempo estão: a criação de mais artigos sobre o tema que é procurado pelo público, otimizar os principais artigos feitos no blog e melhoramento de qualidade do site das páginas.

Inspiração e facilidade são termos que todo o conteúdo pode oferecer, visto que a estrutura do post dentro do blog, junto ainda com as atualizações das mídias sociais, deixa garantido os pontos fortes de compreensão e atração.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de Alexandr Podvalny por Pixabay