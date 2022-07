Fundo de reserva: veja a importância disso para o seu negócio

Um fundo de reserva pode ser tanto uma conta de poupança quanto outro ativo de alta liquidez reservado por um indivíduo ou empresa para atender a quaisquer necessidades futuras ou obrigações financeiras, especialmente aquelas que surgem inesperadamente.

Se o fundo estiver configurado para cobrir os custos de atualizações programadas, ativos menos líquidos podem ser a melhor opção para sua empresa.

Por exemplo, uma empresa de perícia de engenharia geralmente administra um fundo de reserva para ajudar a manter a empresa saudável e pronta para qualquer imprevisto.

O que é um fundo de reserva

O fundo de reserva é um investimento que complementa a avaliação de risco e estabelece as medidas necessárias que as organizações devem implementar para minimizar o risco em caso de emergências.

Ou seja, quando ocorre uma emergência, qualquer atividade de trabalho é interrompida, bem como, as aquisições financeiras, podendo gerar crises. É a partir disso que entra o fundo de reserva, para minimizar esses riscos

Uma emergência é qualquer situação anômala que apresenta um perigo potencial ou real. As emergências podem ser de diferentes tipos: de incêndio a explosão, de inundação a colapso, desastres naturais ou até mesmo processos internos como grandes perdas de clientes.

Logo, o objetivo da elaboração de um fundo de reserva é fornecer suporte financeiro e alívio quando ocorrer uma situação de emergência interna ou externa,

Importância do fundo de reserva para as empresas

Mesmo que seu negócio esteja prosperando, ele não está imune a imprevistos.

Uma das principais razões para o fracasso empresarial, seja uma empresa de consultoria empresarial, ou uma empresa que realiza elaboração de projeto de terraplenagem, é não estar financeiramente preparado para lidar com situações diferentes do normal.

Dessa forma, um fundo de reserva é essencial para todos os tipos de empresas e órgãos públicos. Em suma, companhias que devem realizarem um fundo de reserva para poder atuar com segurança são:

Organizações institucionais;

Investidores profissionais;

Empresas públicas;

Empresas privadas.

Nesse sentido, podemos dizer que um fundo de reserva é algo indispensável para a economia do país e a economia global em si.

Risco zero não existe

Dado que a expressão “risco zero” não tem sentido lógico, pois matematicamente, a possibilidade de um evento desfavorável nunca pode ser extinta.

Logo, é impossível não haver riscos e problemas em qualquer operação dentro de uma empresa. Por isso, essa é uma das razões principais do porque é tão importante criar um fundo de reserva em qualquer tipo de organização.

Em um prédio, por exemplo, para que ele funcione bem é necessário vários elementos de funcionamento como: manutenção e limpeza, serviço de administração de condomínios, pagamento de funcionários, custos de energia e água.

E caso ocorra algum risco problema inesperado em qualquer operação como essas citadas, o fundo de reserva servirá para custear esses elementos sem prejudicar as contas da empresa.

Identificação do risco e sua contenção

Ao exercer uma atividade, seja ela qual for, identificar o cenário de risco vinculado a operação é essencial para assim simultaneamente já criar um planejamento com programas de correção.

Essa identificação pode ser realizada com um profissional que realizará a estrutura documental do fundo de reserva de acordo com as demandas da empresa ou da organização em questão.

Tipos de situações em que o fundo de reserva pode salvar

Aqui estão alguns casos em que o fundo de reserva corporativo pode ser usado:

Crise econômica

Durante uma crise econômica as condições são diferentes para negócios novos e antigos, que atuam no mercado há mais anos.

Em primeiro lugar, tanto as empresas novas quanto as antigas estão sentindo os efeitos da crise econômica. Adaptar-se a uma mudança de comportamento do cliente e, acima de tudo, aumentar a sensibilidade ao preço é um importante parâmetro comportamental.

Ambos os grupos de empresas devem, no curso da crise econômica, otimizar seus processos internos de negócios, para que tenham a possibilidade de uma adaptação mais flexível ao mercado.

Principalmente, as novas empresas podem aproveitar as oportunidades decorrentes da saída de alguns concorrentes do mercado e, assim, fortalecer sua posição no mercado.

E assim, conter um fundo de reserva bem estruturado pode fornecer o impulso para um crescimento exponencial em meio a crise.

Perda de cliente

De fato, perder vários clientes ao mesmo tempo ou uma grande fatia da receita mensal da empresa é algo bastante desesperador e frustrante.

É um tipo de situação em que toda empresa, desde empresas de remediação de áreas contaminadas, até empresas de logística e todos os demais segmentos devem estar preparados para passar.

É algo inesperado e conseguir novos contratos e novos clientes em geral pode levar tempo, principalmente na nossa realidade brasileira de economia instável.

Por isso, para passar por esses momentos, toda e qualquer empresa precisará usar um fundo de reserva emergencial para salários de funcionários, despesas de escritório, serviço de portaria de condomínio, impostos e taxas.

Pois somente dessa maneira uma empresa consegue se manter saudável e ativa, mesmo através de uma dificuldade tão grande, se tornando apenas questão de tempo para normalizar a situação.

Como criar um fundo de reserva para sua empresa?

O valor que você alocará a cada mês para construir o fundo de reserva da empresa não é uma escolha aleatória, não pode sacrificar, por exemplo, o mínimo que deve ser gasto para produzir e entregar produtos e serviços adequadamente.

Nem mesmo, é indicado ficar cortando gastos mínimos essenciais como elementos de copa, produtos de limpeza, móveis e iluminação.

Mas é possível reduzir custos na hora da compra, então antes de adquirir um produto para a sua empresa, faça pesquisas simples como “cesto de lixo inox preço” e ache um fornecedor mais barato, mas não deixe de perder qualidade por isso.

Não é isso que irá garantir um bom fundo de reserva. Além disso, fazer fundo de reserva é resolver possíveis problemas financeiros e não criar novos. Siga esses 2 passos básicos para construir o fundo de reserva:

Defina o valor da reserva da sua empresa

Calcule o custo mensal para manter seu negócio aberto somando todas as despesas mensais, fixas e variáveis.

Os fixos são aqueles que permanecem os mesmos independentemente da criação do produto ou da provisão de tais como aluguel, despesas com recursos humanos, e parcerias como distribuidores de correias transportadoras.

Despesas variáveis ​​são aquelas que evoluem de acordo com o volume de produção ou serviços, como manutenção, impostos e empréstimos.

Por isso, é crucial que sua empresa, ou você, caso seja um investidor que está em busca de um fundo de reserva, calcule o valor do fundo de reserva – idealmente, o valor equivale a pelo menos seis meses do custo do negócio.

Faça do fundo de reserva um investimento inteligente

É essencial fazer uma reserva de forma inteligente, que realmente traga segurança e possíveis lucros para sua empresa. Para isso, um fundo de reserva com liquidez é o mais indicado. Isto é, você terá fundos em dinheiro disponíveis, caso precise deles.

A melhor maneira de lidar com isso é desenvolver uma estratégia em que você tenha uma combinação de investimentos de curto a longo prazo, alguns deles ocorrendo a cada três ou seis meses.

Um bom exemplo é o CDB com liquidez diária – como todos os certificados de depósito bancário, funciona como uma espécie de empréstimo de uma instituição bancária.

Tem uma rentabilidade definida, e é protegido pelo Fundo de garantia de crédito o limite de R$ 250.000. Logo, dependendo do tamanho da sua empresa, pode ser um ótimo investimento para o fundo de reserva.

Principais conclusões

De fato, o fundo de reserva é comparado a um fundo emergencial. É uma conta líquida de fácil acesso para fins de alívio em meio a situações inesperadas de desalinhamento financeiro, perdas de clientes e capital de giro, etc.

Nesse sentido, os fundos de reserva são veículos de poupança especialmente populares para empresas, instituições financeiras e associações de proprietários investidores.

Além disso, como mencionado, os fundos de reserva podem gerar juros sobre o dinheiro que contêm, dependendo de onde for aplicado. Portanto, quanto mais dinheiro houver nesse fundo, mais receita de juros a conta gerará.

Logo, isso é algo seguro e indicado para todos os tipos de empresa fazerem. Isso trará diversos benefícios como:

Segurança financeira;

Alívio em situações emergenciais;

Previne os caos financeiro e até falências;

Protege o capital da empresa.

Portanto, seja em uma empresa de projeto de estrutura metálica para telhado, ou em uma loja de móveis, é crucial realizar e estruturar um fundo de reserva.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de lkzmiranda por Pixabay