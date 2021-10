SAGA lança Playgame 6.0, curso completo e atualizado de criação de games

Pioneiro entre os cursos livres de desenvolvimento de games, o novo Playgame introduz uma jornada de aprendizado semelhante ao processo de criação de um game seguido nos estúdios e facilita ainda mais a entrada de seus alunos no mercado de trabalho. On-line ou presencial, PlayGame 6.0 tem 5 levels e um ano de duração

A SAGA, maior rede de escolas de games e arte digital do Brasil, acaba de lançar o Playgame 6.0, curso completo e atualizado de criação de games. Pioneiro entre os cursos livres de desenvolvimento de games no Brasil, o novo Playgame sai na frente mais uma vez e introduz uma jornada de aprendizado semelhante ao processo de criação de um game nos estúdios, o que facilita ainda mais a entrada de seus alunos no mercado de trabalho. Dividido em cinco levels e com um ano de duração, o Playgame 6.0 está disponível nas 16 unidades SAGA em oito estados para aulas presenciais ou on-line, com aulas ao vivo. O teaser do anúncio do lançamento do Playgame 6.0 pode ser visto no canal da SAGA no YouTube .

Alessandro Bomfim, cofundador e CEO da SAGA

Segundo Alessandro Bomfim, cofundador e CEO da SAGA, a atualização do Playgame está alinhada aos pilares da filosofia da escola. “O sonho do aluno é nossa realidade, e se o desejo é aprender a criar jogos e trabalhar com isso, nada mais natural do que atualizar nossos conteúdos e dinâmicas para ajudá-los nessa conquista pelo conhecimento e pela profissão”.

Playgame

“A versão anterior do Playgame tinha uma estrutura focada no desenvolvimento artístico de um game. Agora, no Playgame 6.0, acrescentamos na jornada de aprendizagem a perspectiva do desenvolvedor. Ou seja, o curso segue o mesmo processo profissional de criação de um jogo e o aluno passa por todas as etapas, da pré-produção, produção, desenvolvimento e prototipagem, desempenhando desde atividades conceituais, fundamentos e técnicas artísticas nos principais softwares do mercado, até a elaboração e entrega de uma demo jogável”, explica Igor La Luz, gerente acadêmico nacional da SAGA.

Todo esse conteúdo é trabalhado em um ano e dividido em cinco levels: Planejamento e Pré-Produção, que introduz os fundamentos básicos, mecânicas e a construção de um documento de visão do jogo; Game Art 2D, que introduz a direção de arte para criação de peças no Adobe PhotoShop, como cenário e personagens; Game Dev 2D, em que o aluno usa a Unreal Engine para implementar as artes e animações em formato 2D para a entrega de um protótipo jogável; Modelagem 3D, que aborda todo o processo de modelagem, mapeamento e texturização e a criação dos assets e personagens para o jogo em 3D, e, por fim, o Game Dev 3D, módulo onde o aluno produz uma demo jogável em um ambiente 3D, utilizando lógica de programação básica, configurando e criando mecânicas através de Blueprints.

Playgame 6.0

Além do Playgame 6.0 ministrado nas unidades físicas ou na modalidade a distância, a SAGA também oferece o Start 5.0, programa de aprendizagem completo para a carreira de artista digital com nove cursos e 27 meses de duração que pode ser assinado na íntegra ou por curso, cada um com três meses, e trilhas de aprendizagem personalizadas com os cursos referentes à área específica de interesse do aluno. Em suas 16 unidades, em oito estados brasileiros, a SAGA também oferece oficinas gratuitas sobre games, animação 2D e Photoshop.

Mais informações sobre a SAGA e seus cursos estão disponíveis no site.

SAGA

Sobre a SAGA (School of Art, Game and Animation) – Pioneira e referência nacional no ensino de desenvolvimento de games e cursos de arte digital, a SAGA já formou e transformou 200 mil alunos em profissionais qualificados e competitivos. Atualmente, tem 16 unidades em 8 estados (SP, BA, PE, DF, MG, GO, SC e RS), todas com infraestrutura de última geração, professores altamente qualificados, atendimento pedagógico, material didático digital e licenças oficiais das mais avançadas ferramentas de software da Adobe, Autodesk, Unreal e Pixologic. Além dos cursos presenciais Start 5.0, de computação gráfica, e Playgame 6.0, de desenvolvimento de games, tem plataforma digital que oferece cursos on-line e ao vivo ou módulos de estudo que podem ser seguidos de acordo com o interesse de aprendizagem e contratados por assinatura. A SAGA também oferece seguro educacional, que garante até 4 mensalidades em caso de imprevistos sofridos por alunos matriculados em cursos com no mínimo um ano de duração, presencial ou on-line. Veja mais sobre a Saga em https://www.saga.art.br .