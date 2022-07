“Copa Lombo Caipira” é a novidade no Donna Pinha

Projeto “Mantiqueira com as chefs” segue a todo vapor em Santo Antônio do Pinhal; chef Flávia Quaresma é a convidada de julho

O projeto “Mantiqueira com as chefs” segue a todo vapor no Restaurante Donna Pinha em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira. A cada mês uma renomada chef é convidada para assinar um prato, que tem o valor arrecadado destinado a entidades beneficentes. A convidada de julho é a chef Flávia Quaresma que assina o “Copa Lombo Caipira”.

A iniciativa comemora os 20 anos de fundação do Donna Pinha. Os nomes das convidadas são revelados mensalmente, anunciando antecipadamente a nova receita que entrará para o cardápio. Ao todo, serão 12 chefs convidadas até o final do ano.

Chef Anouk Migotto

A ideia do projeto, segundo a chef Anouk Migotto, proprietária da casa, surgiu como uma forma de retribuir o carinho que tem recebido nesses anos todos vivendo nas montanhas da Mantiqueira. “Reunir amigas para festejar da forma que eu mais gosto que é cozinhando. Além disso, uma oportunidade de valorizar os produtos da região e contribuir com projetos sociais”, diz Anouk.

“Copa Lombo Caipira”

O “Copa Lombo Caipira” é uma copa de lombo ao vinho, assado de longa duração, que acompanha quirera com Queijo Pinhal curado e quiabo salteado no alho. Finalizado com molho de vinho com azeite da Mantiqueira – o Sabiá, que está entre os 10 melhores azeites do mundo no concurso espanhol Evooleum, além de 45 prêmios internacionais em quatro safras. O prato individual custa R$ 89,90.

Prato “Copa Lombo Caipira” é a novidade de julho no Donna Pinha- Foto: DOUGLAS FAGUNDES

Chef Flávia Quaresma

SOBRE A CONVIDADA – A chef Flávia Quaresma trabalhou em importantes restaurantes no exterior, participou de vários programas de televisão como “Armazém 41”, “Flávia Quaresma Especial” no canal GNT e “Mesa para Dois” – ao lado do chef Alex Atala.

Lançou uma plataforma com aulas on-line “A Cozinha é para todos”, onde toda terça-feira às 19h realiza ao vivo diversas receitas de culinária francesa entre outros clássicos da gastronomia.

Restaurante Donna Pinha

O Restaurante Donna Pinha está localizado à Avenida Antônio Joaquim de Oliveira, número 647, no Centro de Santo Antônio do Pinhal/SP. Abre todos os dias para almoço, das 10h às 17h. Para jantar, funciona de sexta e sábado até as 23h e domingo até as 19h. Atendimento pelo telefone fixo (12)36662669. Acompanhe também pelas redes sociais: @donna_pinh a (Insta) ou Donna Pinha (Face).