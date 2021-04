BNDES apoia modernização de indústria açucareira em São Paulo

Financiamento direto ao grupo Tereos Açúcar & Energia Brasil será usado na compra de máquinas e equipamentos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apoiará a modernização das unidades operacionais da Tereos Açúcar e Energia Brasil e da sua coligada Usina Vertente Ltda.. Essas são duas das principais produtoras de açúcar e etanol do país. Os recursos também serão utilizados na aquisição de materiais industrializados para o processo de cultivo de cana-de-açúcar. O financiamento total será de R$ 370 milhões – R$ 330 milhões para a Tereos e R$ 40 milhões para a Vertente – e ocorre no âmbito do BNDES Finame Direto, que permite a contratação de uma linha de crédito para máquinas, equipamentos, materiais industriais e capitais de giro associados.

Finame Direto

“O Finame Direto foi um produto pensado para ser uma alternativa de financiamento na aquisição de máquinas, equipamentos e materiais, de forma mais flexível e mais ágil, oferecendo, portanto, uma melhor experiência para clientes com menor custo de transação”, explica Marcos Rossi, superintendente da área de Indústria, Serviços e Comércio Exterior do BNDES.

Por meio do Finame Direto, empresas e municípios obtêm uma linha de crédito para adquirir máquinas, equipamentos, sistemas industriais, componentes e bens de informática e automação, além de outros materiais e capital de giro associado aos equipamentos.

“O BNDES é um grande parceiro da Tereos e teve participação fundamental nos principais programas de investimento da companhia nos últimos 10 anos, desde investimentos para expansão do nosso parque de cogeração até o crescimento da nossa capacidade de moagem e produção de açúcar e etanol,” conta Pierre Santoul, CEO da Tereos Açúcar & Energia Brasil. “Este novo financiamento de R$ 370 milhões reforça ainda mais a nossa parceria de longo prazo, com um suporte importante para nossa aquisição de máquinas, equipamentos e materiais, além de contribuir para o capital de giro da operação. Agradecemos ao BNDES pela confiança na Tereos e por mais esta etapa na nossa história juntos”, completa o executivo.

Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A

Empresas – A Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A comercializa a marca Açúcar Guarani. As operações da empresa são realizadas em sete unidades produtoras no Noroeste do Estado de São Paulo e, em conjunto, possuem uma capacidade instalada de processamento de 23 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Em termos de energia, a Tereos fornece ao Sistema Interligado Nacional o excedente da eletricidade necessária para funcionamento das usinas da empresa, energia essa produzida a partir do bagaço da cana. A quantidade comercializada equivale ao consumo anual de uma cidade com 1,3 milhão de habitantes, como São Luís/MA ou Campinas/SP.

Usina Vertente

A Usina Vertente, por sua vez, foi fundada em 2002 no município de Guaraci/SP. A empresa, com mais de 900 funcionários, é a maior geradora de empregos da região. Em 2010, com a parceria realizada entre a Tereos – então chamada Guarani – e o Grupo Humus, cada uma com 50% de participação, foi iniciado um projeto de ampliação da usina aumentando a capacidade instalada de moagem para 2,5 milhões de toneladas de cana de açúcar. Assim como a Tereos, a Vertente cogera energia pela queima do bagaço da cana.

Portal do Cliente – Antes do envio da solicitação de apoio do Finame Direto ao BNDES é necessário que o cliente possua habilitação junto ao Banco. Após a conclusão dessa etapa, o pedido de financiamento poderá ser protocolado no mesmo Portal do Cliente: www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finame-direto

BNDES

