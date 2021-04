Umbro apresenta novos uniformes do Grêmio

Novos mantos do Tricolor celebram 100 anos da conquista do primeiro Campeonato Gaúcho, os 40 anos do primeiro Campeonato Brasileiro e os 25 anos da conquista do segundo Brasileirão

A Umbro Brasil apresenta os novos uniformes do Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense para 2021 em nova coleção que marca homenagem a três grandes títulos do Tricolor Gaúcho: os 100 anos da conquista do primeiro Campeonato Gaúcho (1921), os 40 anos da conquista do primeiro Campeonato Brasileiro (1981) e os 25 anos da conquista do segundo Campeonato Brasileiro (1996).

Os novos mantos possuem elementos clássicos em combinação com linhas e grafismos inovadores, além de tecnologia de ponta. A camisa 1, tradicionalmente com as listras tricolores, agora incorpora elementos disruptivos dentro do azul com pequenas outras listras, que se alternam entre azul mais claro e escuro, além do degradê, design que confere à peça textura e movimento. A lateral da camisa é contrastante com o restante, os tecidos das costas são em jacquard e o manto ainda conta com pequenos detalhes, como punhos gráficos, que enriquecem o uniforme.

Foto: Divulgação- Umbro

O segundo uniforme também traz certo aspecto clássico, mas também mesclado com grafismos. Na parte frontal da camisa branca, traços azul claro, em degradê, percorrem a camisa, em diálogo com a arte gráfica do primeiro manto. Ambas as camisas possuem dois selos desenvolvidos pela Umbro exclusivamente para os novos mantos do Grêmio. O primeiro, na parte interna da gola, traz as cores tricolores, um símbolo minimalista do clube e os anos das conquistas celebradas. O segundo, na barra interna da camisa, traz elementos similares, mas detalha os títulos relembrados pela camisa.

Eduardo Dal Pogetto, brand manager da Umbro Brasil

“O Grêmio é um parceiro de longa data, e do lado da Umbro, temos um forte compromisso em resgatar a história do clube e celebrá-la. Um clube que não mantém sua história viva, terá um futuro difícil. E entendemos as próprias camisas que criamos como uma forma de registro histórico do clube. É uma responsabilidade enorme, mas com a qual nos sentimos muito confortáveis e prontos para entregar o melhor para a torcida”, conta Eduardo Dal Pogetto, brand manager da Umbro Brasil.

GrêmioMania

As camisas passam a ser vendidas a partir deste sábado nas lojas físicas, e a partir de domingo nos canais oficiais da Umbro Brasil (umbro.com.br) e nas lojas online da GrêmioMania, quando o manto entrará em campo pela primeira vez com a equipe gremista. Para os torcedores, o manto no modelo ATLETA está sugerido ao preço de R$ 319,90, enquanto no modelo CLASSIC pode ser adquirido por R$ 269,90, com a opção também da camisa de manga longa, que custa R$ R$ 279,90. Já as torcedoras podem adquirir sua camisa pelo valor sugerido de R$ 239,90.

Umbro

Fundada em 1924, a Umbro é a autêntica marca do futebol, pois se dedica a este esporte há mais de 90 anos. Nascida em Manchester, Inglaterra, a Umbro tem seus produtos usados dentro e fora de campo em mais de 100 países por todo o mundo. Hoje, a companhia soma sua herança na alfaiataria esportiva com uma moderna visão do futebol para criar roupas, calçados e acessórios que combinam desempenho e estilo.

