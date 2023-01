Ricardo Dias Brito será o novo presidente da Desenvolve SP

Economista assume o comando da Agência de Fomento Paulista, responsável por oferecer opções de financiamento a pequenos e médios empresários

O governador Tarcísio de Freitas anunciou nesta segunda-feira (16) o economista Ricardo Dias Brito como o novo presidente da Desenvolve SP – Agência de Fomento Paulista. Vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a instituição oferece opções de financiamento a pequenos e médios empresários, incentivando a expansão da economia e a geração de emprego e renda.

Ricardo Dias Brito

Pós-doutorado em Economia pela Columbia University, nos Estados Unidos, Ricardo Dias de Oliveira Brito é professor do Departamento de Economia da FEA-USP, pesquisador do CNPq e presidente da Sociedade Brasileira de Finanças (SBFin). Com mais de 20 anos de experiência, já atuou como consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), na fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (FEA) e na Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL).

Desenvolve SP

Por se tratar de um cargo de direção em instituição financeira, a nomeação seguirá agora para o Banco Central.

Ricardo Dias de Oliveira Brito-Foto:Estado de São Paulo/Divulgação