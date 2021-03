A incrível história dos jogos de roleta

A vida é feita de grandes momentos e de intensas emoções, por isso quando as pessoas participam de atividades de lazer e de entretenimento, elas se sentem tão entusiasmadas e fascinadas.

Ao participar de uma competição ou do jogo da roleta, por exemplo, você está empenhado em apostar e conquistar um prêmio, mas para que isso aconteça deve conhecer as regras do jogo para conseguir um bom desempenho na partida.

Origem do jogo da roleta

Antes de tudo, o jogo da roleta é um tipo de jogo de tabuleiro, que é organizado sobre uma mesa com marcações e fichas.

Na roleta estão representados os mesmos números que na mesa, dependendo da versão da roleta os números aparecem em ordem diferentes, uma pequena bola gira em torno da roda.

A história da roleta é quase tão antiga quanto a dos cassinos, esta modalidade de jogo sobre uma roda giratória muito possivelmente surgiu pela primeira vez na França, no século XVII.

Nesse sentido, a roleta francesa se assemelha bastante a roleta europeia, pois também possui um único zero e a regra da Prisão, que significa que quando a roleta para na casa com um zero em cor verde, os jogadores podem manter uma parte do valor apostado.

Apostadores que ficaram conhecidos no mundo dos cassinos

Alguns jogadores são considerados profissionais, pelo fato de terem bastante experiência no jogo e por terem participado de muitos campeonatos com outros competidores especializados nesse jogo.

No caso do jogo da roleta, existem nomes como Gonzalo Pelayo e Mike Ashley que se tornaram conhecidos por terem ganhado prêmios altíssimos nas roletas dos cassinos, entretanto ambos os jogadores já tinham suas pequenas fortunas pessoais antes de realizarem as apostas.

Gonzalo García- Pelayo é um diretor de cinema e empreendedor espanhol que ganhou várias vezes o jogo da roleta em diferentes cassinos.

Assim como Pelayo, Mike Ashley um empresário bilionário de origem inglesa conseguiu conquistar sua sorte nas roletas do cassino.

Jogo de roleta mais buscado pelos brasileiros

Se você está no Brasil e tem a dúvida se pode jogar no cassino online,saiba que é possível jogar todos os tipos de jogos disponíveis no melhor cassino virtual e o melhor de tudo é que toda a informação e conteúdo se encontram em português.

Cada estilo de roleta vai de encontro com o perfil e expectativas de cada jogador, para aqueles que buscam mais emoção durante as partidas podem jogar com um dealer real, no cassino ao vivo.

Para os apostadores iniciantes melhorarem sua compreensão e desempenho no jogo, podem apostar pequenos valores nas primeiras rodadas que participam.

A roleta americana clássica é sem dúvidas uma das versões da roleta mais populares no Brasil, essa roleta possui 36 números, mais o 0 e 00, sendo que os 0 são apresentados na cor verde e os outros números de 1 a 36 em preto e vermelho.

Por outro lado, o seu nível de dificuldade maior para dominar o jogo faz com que essa versão do jogo seja tão interessante e desafiante.