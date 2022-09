Revisão Axia Trade – Descubra o Mundo do Trading Online

A Axia Trade é uma corretora de múltiplos ativos com diversas ofertas de produtos e recursos para ajudar os novatos a melhorar suas habilidades de negociação.

Porque escolhemos a Axia Trade

A Axia Trade é uma excelente plataforma para novos traders e investidores que buscam uma introdução ao trading online. Além disso, os traders experientes podem aproveitar a ampla gama de recursos, ferramentas e suporte da plataforma para melhorar suas habilidades. Aqui estão as principais razões que dão à Axia Trade uma vantagem no espaço de corretagem.

Múltiplas plataformas de negociação

A Axia Trade oferece múltiplas plataformas de negociação para traders ativos e passivos e investidores de longo prazo. As plataformas enfatizam a simplicidade e a facilidade de uso, com muitas características e ferramentas únicas que tanto os traders iniciantes quanto os experientes podem utilizar sem problemas. Os traders podem selecionar as plataformas com base em seus níveis de experiência e necessidades.

Recursos educacionais robustos

A Axia Trade foca-se principalmente em novos traders e investidores, apaixonados por aprender os conceitos de investimento nos mercados de ações, criptomoedas e forex. Apresenta muitos materiais de aprendizagem, incluindo vídeos instrucionais, comentários de mercado, cursos e notícias do setor. Isso faz com que seja um excelente lugar para negociadores iniciantes e investidores passivos obterem uma vantagem e impulsionarem suas habilidades de negociação online.

Diversas seleções de investimento

A corretora também fornece uma gama de seleções de investimento para todos os tipos de traders e investidores. Suas ofertas incluem ações, forex, criptomoedas, CFDs, e ETFs. A Axia Trade se orgulha de ter uma seleção mais ampla das ações da empresa das principais corporações. Oferece também todas as principais criptomoedas e pares de moedas. Isso garante maior liberdade de investimento para investidores institucionais e traders de varejo.

Existem riscos de negociação com a Axia Trade?

Como outras corretoras, a Axia Trade tem benefícios e desafios potenciais na determinação da experiência de negociação em geral. Os seguintes são os prós e contras da negociação com a Axia Trade que você deve ter em mente.

Prós

Programas educacionais extensivos para traders iniciantes

Plataformas de negociação intuitivas e fáceis de utilizar

Diversas ofertas de produtos

Taxas baixas

Grande suporte ao cliente

Contras

A personalização limitada pode não agradar a alguns traders profissionais.

O mercado das criptomoedas e Defi é altamente especulativo e pode ser extremamente volátil, independentemente do corretor com o qual você invista. Assim, traders e investidores também devem consultar especialistas do setor para obter informações sobre os riscos potenciais e como evitá-los.

Oferta de Produtos

Os clientes da Axia Trade podem negociar diferentes ativos em suas plataformas desktop, web e móveis. A corretora dá aos negociadores e investidores acesso exclusivo a ações, criptomoedas, forex, CFDs e ETFs. Aqui está uma discriminação dos ativos disponíveis para os traders nas plataformas.

Posições longas e curtas em ações

Moeda estrangeira (Mais de 50 pares de moedas)

Mais de 100 grandes criptomoedas

ETFs

CFDs

As diversas ofertas de produtos permitem aos traders e investidores escolher os investimentos mais adequados que se alinhem com seus objetivos e necessidades. Também garante maior conveniência aos investidores ativos e passivos, já que você pode sempre obter todos os produtos que precisa sob a mesma corretora.

Plataformas de Negociação

A negociação nas plataformas desktop, web e móvel da Axia Trade é simples. Eles fornecem as mesmas classes de ativos listados acima. Também suportam tipos de ordem similares, incluindo ordens limite. Além disso, os usuários também podem preparar ordens para execução posterior. Ainda assim, a plataforma desktop carece de algumas ferramentas disponíveis na web e de programas móveis.

Devido a muitas empresas, a escolha de investimentos como ações pode ser um desafio, especialmente para iniciantes. Assim, a plataforma baseada na web também oferece analisadores de ações com ferramentas de pesquisa confiáveis.

O aplicativo móvel apresenta um design mais simples e fácil de usar para traders iniciantes. Ele também apresenta listas de observação e fluxo de dados em tempo real, mas não suporta o desenho de gráficos. As plataformas móveis e web também permitem a negociação de opções de múltiplas pernas, análise de posição e testes de retaguarda. Ainda assim, a limitada personalização da plataforma pode parecer inadequada para traders experientes.

Taxas

A Axia Trade tem uma política de comissões zero para negociação de ações e ETF, confirmações de transação e inatividade. Criptomoedas, CFDs e negociações forex nas plataformas apresentam diferentes taxas e comissões. Outras transações como transferências de conta, saques e transferências bancárias também estão sujeitas a taxas. No entanto, as taxas são relativamente mais baixas do que a média do setor.

Resumo

A Axia Trade apresenta diversas seleções de investimento, múltiplas plataformas de negociação e recursos educacionais vitais. É sem dúvida uma excelente corretora para traders iniciantes e investidores passivos interessados em dominar a arte da negociação online. Ainda assim, traders e investidores potenciais também devem pesquisar para entender melhor o mercado e selecionar opções de investimento adequadas. Contate esta corretora para obter mais informações sobre seus serviços.